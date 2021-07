Le célèbre écran de la mort de Windows 11 change de couleur, adieu le bleu

Windows 11 va modifier une institution du système Windows. Le fameux Blue Screen of Death, présent depuis Windows 2.0, va tout simplement changer de couleur. Il va devenir noir, mais sa fonction restera la même : vous avertir que votre PC est dans les choux.

Le Blue Screen of Death est une véritable institution sur Windows. Il va prochainement évoluer, puisqu’il va devenir noir. Cependant, il gardera le même design que sur Windows 10. Seule la couleur change. Une modification pas si anodine, puisqu’elle montre que Microsoft a décidé de partir sur de nouveaux codes de design avec Windows 11.

Windows 11 est disponible en beta pour les Insiders. Nous l’utilisons de notre côté et pour le moment, nous n’avons pas encore rencontré de plantage menant à un Black Screen of Death. Le site américain The Verge a eu plus de « chance » et nous montre à quoi ressemble ce nouveau message de plantage. Comme vous pouvez le constater, c’est le même. En noir.

Windows 11 reste dans la continuité de Windows 10, mais apporte diverses fonctionnalités mais aussi et surtout une refonte globale du design. Le BSoD n’y échappe pas. Il marche de la même manière : il s’affiche lorsqu’une erreur critique est détectée et vous demande d’attendre quelques instants pour le redémarrage.

Le Blue Screen of Death, le symbole de Windows

Le Blue Screen of Death existe depuis maintenant plus de 30 ans. Apparu avec Windows 2.0 en 1987, tout utilisateur de PC l’a vu au moins une fois dans sa vie. On se souvient tous de ce moment mythique lors de la présentation de Windows 98 où sur scène, Bill Gates a été confronté à un BSoD devant des centaines de personnes. Oups. Avec Windows 8, le BSoD avait évolué, devenant plus clair et plus moderne, mais était resté bleu. En 2016, des QR Codes avaient été inclus afin de vous aider à trouver la source de votre problème. Windows 11 continue donc son évolution.

Pour rappel, Windows 11 changera drastiquement de design en recentrant par exemple la barre des tâches et en proposant des effets de transparence et de couleurs plus simples et lisibles. Certaines petites choses, comme l’explorateur de fichier, vont aussi être revus.

Source : The Verge