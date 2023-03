Windows 11 : le canal Dev du programme Windows Insider fait le plein de nouveautés, voici les meilleures

Microsoft a commencé le déploiement de Windows 11 Build 23419 sur le canal Dev du programme Windows Insider. Au nombre des fonctionnalités qu’apporte cette version, on retrouve une page de gestion des périphériques USB 4, qui n’était auparavant disponible que sur le canal Canary.

Windows 11 Build 23419 propose une nouvelle page de gestion des appareils connectés en USB4 aux participants du programme Windows Insider canal Dev. Cette dernière leur permettra d’accéder aux informations concernant les périphériques connectés en USB4 à un système sous Windows 11. Microsoft espère que cet outil servira aux administrateurs système, qui disposeront de plus d’informations pour résoudre les problèmes de périphériques des utilisateurs.

Autre ajout à l’intention des techniciens : la possibilité de recueillir instantanément le contenu du vidage de la mémoire du kernel (live kernel memory dump collection). Pour ce faire, il faudra aller dans le Gestionnaire des tâches, onglet Détails, faire un clic droit sur la ligne de System, puis choisir l’option « Create live kernel memory dump file ». Là encore, la fonctionnalité devrait permettre aux dépanneurs de gagner du temps, puisqu’elle ne nécessite pas de redémarrer l’ordinateur.

Cette version de Windows 11 sur le canal Dev propose de nouveaux outils pour les administrateurs système

Parmi les changements qui concernent une plus grande partie des utilisateurs, on notera que la touche Impr.-écran ouvrira l’outil Capture d’écran de Windows, et ne se contente pas de copier l’écran dans son intégralité, comme c’est le cas maintenant. Une fonctionnalité vraiment très pratique, qui fera gagner beaucoup de temps aux travailleurs du Web.

À lire — Windows 11 : la capture d’écran expose une faille qui permet de récupérer vos informations personnelles

Microsoft a par ailleurs apporté d’autres améliorations mineures de l’interface, telles que l’affichage des secondes dans l’horloge de la barre des tâches, des suggestions pour vos documents dans le Cloud plus personnalisées ou encore un changement de nomenclature dans le menu Démarrer : « Nos recommandations » va devenir « Pour vous ». Si votre système est caché par un VPN, vous verrez apparaître un petit bouclier par-dessus l’icône d’Accès Internet, toujours dans la barre des tâches, et vous pourrez accéder à Bing et ses nouvelles capacités créatrices activées par l’IA directement depuis le bouton Rechercher, dans la barre des tâches.

Source : MS PowerUser