Windows 11 revoit le design de barre des tâches et inclut des Widgets animés dans une nouvelle mise à jour

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour Windows 11 destinée aux Insiders. Celle-ci apporte tout un tas de nouveautés, comme une barre des tâches revue et corrigée, des widgets animés ou encore un nouveau design pour certaines fenêtres. Une grosse amélioration que le grand public pourra sans doute essayer dès octobre.

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour les Insiders inscrits au canal beta. Elle est divisée en deux : la Build 2262.2.440 et la Build 22621.440, une avec les nouvelles options activées par défaut, l’autre non. Elle apporte tout un tas de nouveautés très intéressantes.

La première de taille concerne la barre des tâches. Désormais, il sera possible de « déborder » en y ajoutant plus d’icones que prévu. Lorsque la place viendra à manquer, Windows affichera trois petits points. Ce sera en réalité un sous-menu qui affichera une fenêtre flottante. Pour la fermer, il suffira de cliquer en dehors.

Windows 11 ajoute des widgets animés

Une autre nouveauté concerne les Widgets. Désormais, la battre des tâches peut accueillir un Widget animé en bas à gauche de votre écran. Il peut afficher la météo, des résultats sportifs ou encore le cours de la bourse. Une manière de s’informer en un coup d’œil. Ce ne sera pas obligatoire, puisqu’il s’agit en réalité d’une extension de l’onglet Widget activé par défaut sur Windows 11.

Cette mise à jour contient de nombreuses autres nouveautés plus ou moins visibles. L’une d’elle concerne la fenêtre « ouvrir avec ». Cette dernière a le droit à un nouveau design plus en phase avec l’aspect général de l’OS, mais ne change pas drastiquement son fonctionnement.

Pour le moment, seuls les Insiders peuvent profiter de cette mise à jour (il est possible de s’y inscrire dans les paramètres de Windows). Le grand public devrait en bénéficier dès l’automne, via la grosse mise à jour annuelle. Ce sera la première de l’histoire de Windows 11 et elle corrigera tous les petits défauts tout en ajoutant des nouveautés de ce type.

Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021 et il est possible de le télécharger gratuitement si vous êtes sur Windows 10.