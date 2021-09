Windows 11 : la nouvelle application Photos est dispo, voici comment la télécharger

Windows 11 propose une nouvelle application Photos que nous avons pu découvrir il y a quelques jours. Il est d’ores et déjà possible de la télécharger via des canaux parallèles. Elle ne change pas drastiquement par rapport à l’ancienne, mais propose un tout nouveau design.

Windows 11 arrive très bientôt et les dernières applications de Microsoft qui n’avaient pas encore été présentées dévoilent leur secret. Aujourd’hui, c’est l’application Photos qui nous intéresse. Elle est en effet disponible pour les beta testeurs.

Il est possible de déjà utiliser Windows 11 en passant par le canal des Insiders. Chaque semaine, une mise à jour vient apporter des nouveautés et améliorer l’expérience. Celle de la semaine dernière nous permet d’utiliser l’application Photos revue et corrigée par Microsoft. Toutefois, elle n’est pas disponible pour tous.

Microsoft publie en effet cette version via un système de roulements. Il est donc possible que vous n’y ayez pas encore accès. Pas de panique, puisqu’un bon samaritain du nom de Gustave permet de télécharger l’APPX de l’application. En l’installant sur votre PC, la nouvelle App Photos remplacera automatiquement l’ancienne.

Windows 11 offre une nouvelle application Photos

Cette version ne change pas drastiquement l'utilisation par rapport à celle de Windows 10, mais offre un tout nouveau design. Ainsi, lorsque vous l’ouvrez, vous tombez sur vos photos rangées de manière classique, avec la possibilité de rajouter un album ou votre compte OneDrive. Lorsque vous ouvrez un cliché, vous pouvez voir les autres de l’album sous forme de vignettes.

Les options qui permettent de modifier une photo sont désormais plus accessibles et plus faciles. Comme vous pouvez le voir dans les visuels, les menus contextuels sont également modernisés, puisqu’ils adoptent le design et la transparence de ceux de Windows 11.

Vous pouvez voir ce changement par vous-même en allant directement télécharger cette application. Attention, elle n’est pas encore dans sa version définitive et vous pouvez avoir des bugs et des crashs. Cela nous est arrivé deux ou trois fois déjà. Pour rappel, Windows 11 arrivera sur le marché le 5 octobre prochain. Si vous êtes sur Windows 10, il faudra attendre un peu avant d’avoir la mise à jour automatique qui est prévue pour la première moitié de l’année 2022.