Windows 11 : la dernière mise à jour met vraiment l’IA au service des utilisateurs

Windows 11 s’apprête à proposer une fonctionnalité qui va faciliter la vie de millions, voire de milliards d’utilisateurs. Pour l’heure, seuls les testeurs abonnés au canal Dev du programme Windows Insider en ont la primeur.

Si les mises à jour de Windows 11 apportent des changements le plus souvent mineurs au système d’exploitation, ses concepteurs préférant modifier l’OS par petites touches, ce n’est pas le cas de la dernière Build KB 23493 destinée aux abonnés du canal Dev de Windows Insider. Sur le blog de Windows, la compagnie annonce finalement l’arrivée, dans une version pour l’instant édulcorée, de Windows Copilot, le nouvel assistant qui carbure à l’IA.

La firme de Redmond avait annoncé Windows Copilot lors de la conférence Build en mai dernier, et elle n’a pas tardé à déployer ce nouvel outil vers les versions Insider de l’OS. Microsoft souhaitant en débloquer les fonctionnalités de manière progressive, les premiers testeurs constateront que Windows Copilot n’est pas encore totalement « débridé », ses concepteurs affirment que « ce premier aperçu se concentre sur l’expérience avec l’interface utilisateur intégrée ».

La dernière mise à jour de Windows 11 introduit enfin l’IA avec Copilot

Windows Copilot permettra aux utilisateurs les moins aguerris de gagner énormément de temps. Plutôt que de se plonger dans divers menus et sous-menus du système d’exploitation, ils n’auront, par exemple, qu'à ordonner à l’assistant de « Prendre une capture d’écran », « Passer en mode nuit », de « Résumer un site Web » à partir d’un onglet actif du navigateur Edge, ou bien même d’« Écrire l’histoire d’un chien qui vit sur la lune ».

Au titre des autres nouveautés remarquables de cette update, on notera également que l’application Backup introduite dans la Build KB 23466 fonctionne désormais indistinctement avec les applications téléchargées depuis le Microsoft Store ou celles obtenues sur le Web. Toujours dans un souci de simplifier l’expérience, Windows 11 propose aussi une nouvelle page de paramètres, avec des cartes offrant une interface plus visuellement attrayante qu’auparavant.

Notez que pour utiliser Copilot dans cette build, vous devez avoir Windows KB 23493 ou plus dans le canal Dev, et Microsoft Edge version 115.0.1901.150 ou plus.