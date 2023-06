Windows 10, 11 : la dernière mise à jour provoque un bug qui empêche d’utiliser Outlook et Word

Le dernier Patch Tuesday a introduit un bug très gênant pour certains utilisateurs professionnels de Windows 11. Il empêchait l’utilisation de plusieurs applications d’Office.

Si la mise à jour cumulative KB5027231 de Windows 11 a permis de régler pas moins de 34 problèmes, dont un très grave qui empêchait toute manipulation de fichiers aux utilisateurs. Elle a aussi créé une défaillance sérieuse qui a très probablement fait baisser la productivité des travailleurs du tertiaire partout dans le monde.

Depuis le 13 juin dernier, jour du déploiement du Patch Tuesday KB5027231, de nombreux utilisateurs de Windows 11 se sont plaints de divers dysfonctionnements du système d’exploitation. Le problème qui a affecté le plus grand nombre d’internautes concernait Outlook et Office, qui étaient devenus inutilisables, dans certaines conditions. Ainsi, selon Microsoft, vous devez non seulement utiliser une version 32 bit d’Office, mais vous devez aussi disposer d’une version spécifique de Trellix Endpoint Security pour rencontrer le problème.

La dernière mise à jour de Windows a créé un qui empêche d’utiliser Microsoft Office

Cela dit, si ces conditions sont remplies et que, bien évidemment, vous utilisez Windows 10 ou 11 (versions 22H2 et 21H2), il y a de fortes chances pour qu’un méchant bug vous empêche d’ouvrir Outlook, mais aussi d’autres programmes de Microsoft Office. Cela dit, pour la grande majorité des utilisateurs non professionnels de Windows 11, le risque d’être affecté par ce bug est très faible. Si votre compagnie ou vous-même en subissez les effets, Microsoft recommande de mettre à jour votre antivirus Endpoint Security vers sa version la plus récente.

Chaque mise à jour de Windows 11 apporte son lot d’améliorations et de bugs, et c’est bien compréhensible tant l’OS de Microsoft évolue vite. Parmi les prochaines nouveautés auxquelles on peut s’attendre en provenance de Redmond, la connexion aux sites web avec nos données biométriques est l’une des plus attendues. Dans un avenir très proche, nous n’aurons plus besoin de retenir de mot de passe pour nous connecter aux services numériques que l’on utilise au quotidien. Toujours dans un souci de simplification, Windows deviendra toujours plus facile d’utilisation et fera de plus en plus appel à l’Intelligence artificielle.

Source : NeoWin