Windows 11 : la dernière mise à jour booste les performances en jeu, mais pas pour tout le monde

La dernière mise à jour de Windows 11, numérotée KB5028185, apporte son lot de nouvelles fonctionnalités. L'une d'elle est bien cachée et promet d'améliorer sensiblement les performances lors des jeux… Sauf qu'il y a une condition pour y avoir droit. On vous explique.

Si votre ordinateur tourne sous Windows 11, vous avez obligatoirement reçu le 11 juillet dernier la mise à jour KB5028185 censée vous faciliter la vie avec ses nouveautés. L'horloge qui affiche les seconde, une navigation par onglet et raccourcis clavier dans l'explorateur de fichiers, une nouvelle page de gestion des périphériques USB4… La liste est alléchante. Moins mise en avant, cette MaJ propose aussi une fonction pour améliorer fortement les performances en jeu. Plus précisément, elle veut réduire la latence et ralentissements que certains joueurs peuvent rencontrer lors d'une partie.

Pour y parvenir, Windows 11 va s'intéresser… à votre souris. Un développeur Microsoft précise en effet : “Certains d'entre vous verront une amélioration en jeu avec la mise à jour de juillet 2023. Elle augmente les performances quand vous utilisez une souris avec un taux de rapport élevé”. Le taux de rapport, c'est le paramètre qui va déterminer la réactivité d'une souris. Il est mesuré en Hertz (Hz) et indique à quelle fréquence le périphérique va transmettre ses informations au PC. Plus il est élevé, plus l'envoi d'infos est rapide, et moins il y a d'attente entre une action sur la souris et son effet à l'écran.

La dernière mise à jour de Windows réduit la latence en jeu pour les souris “gaming”

Il y a une douzaine d'années, le taux de rapport d'une souris était de 125 Hz par défaut. Aujourd'hui, la norme est plutôt à 1000 Hz, voire beaucoup plus selon les modèles. Mais plus le taux est élevé, plus le processus est gourmand en ressources, ce qui explique la latence aperçue en jeu. Sans compter la gestion d'un éventuel chat vocal ou d'une diffusion en direct vers Twitch ou YouTube. La mise à jour optimise l'envoi des informations par la souris pour soulager l'ensemble.

Microsoft prend l'exemple d'une session de jeu sur Surface Laptop Studio avec une souris paramétrée à 1000 Hz. Avant la MaJ, des saccades étaient visibles à l’œil nu. Depuis, l’expérience reste fluide. Cette nouvelle fonctionnalité invisible ravira sans doute les adeptes de jeu où la réactivité est la clé de la victoire. Elle ne doit cependant pas faire oublier que la mise à jour KB5028185 a apporté de nombreux bugs gênants, pour l'instant non corrigés.

Source : Windows Latest