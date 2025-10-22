Windows 11 : la dernière mise à jour ajoute enfin le nouveau menu Démarrer et beaucoup d’autres nouveautés

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour de Windows 11 qui apporte enfin le nouveau menu Démarrer. Mais ce n'est pas tout : la dernière fait également le plein de nouvelles fonctionnalités, de Copilot à l'explorateur de fichiers, en passant par la barre des tâches.

Cela fait un certain temps qu'il fait parler de lui, le voilà enfin disponible pour tous. La dernière mise à jour de Windows 11, disponible dès aujourd'hui pour tous les utilisateurs, apporte le nouveau menu Démarrer. On s'y attendait, celui-ci étant apparu dans une build Canary il y a quelques jours. Tout le monde peut donc désormais profiter du nouveau design qui, pour rappel, ajoute une section Toutes les apps, qui organisent vos applications en deux vues distinctes.

La vue Catégorie range automatiquement les logiciels similaires, tandis que la vue Grille regroupe ceux dont le nom commence par la même lettre. À cela s'ajoute un panneau latéral dédiées au lien avec votre smartphone, qui vous permettra de consulter toutes les notifications de ce dernier depuis votre smartphone. Une bien belle nouveauté donc, mais qui n'arrive pas toutes seules. En effet, de nombreuses autres fonctionnalités sont également de la partie.

Windows 11 fait le plein de nouveautés avec sa dernière mise à jour

En plus du nouveau menu Démarrer, Microsoft a aussi amélioré plusieurs autres fonctionnalités, à commencer par Actions par clic. Disponble pour les PC Copilot+, cette dernière permet désormais d'entrer directement un prompt destiné à l'IA, traduire n'importe quel texte en ligne et sélectionner un objet à l'écran. En parallèle, l'explorateur de fichier affiche dorénavant les fichiers que vous utilisez récemment dans une section dédiée.

La barre des tâches a elle aussi doit à quelques nouveautés, comme l'icône de la batterie qui change désormais de couleur en fonction de l'autonomie restante. De plus, l'aperçu de l'application qui apparaît lorsque votre souris passe dessus son icône propose maintenant une option Partager avec Copilot. Enfin, notons que comme à son habitude, Microsoft a résolu quantité de bugs grâce à cette mise à jour. Les fonctionnalités citées sont disponibles pour les utilisateurs ayant installé Windows 11 25H2.