Windows 11 : impossible de relier Spotify dans les sessions Focus

Depuis quelques temps, les utilisateurs de Windows 11 ne parviennent plus à relier leur compte Spotify à l'application Horloge de l'OS. Résultat, impossible de profiter de ses playlists lors des sessions Focus, une fonctionnalité pourtant phare de Windows 11.

En août 2021, Microsoft était occupé à dévoiler au compte-goutte les fonctionnalités phares de Windows 11, la prochaine version de son système d'exploitation. Sur Twitter, le nouveau monsieur Windows Panos Panay a notamment présenté les Focus Sessions.

Cette nouvelle fonctionnalité a été pensée pour aider les utilisateurs à se concentrer sur leur travail et à réduire les distractions. Disponible directement dans l'application Horloge, les sessions Focus proposent un minuteur et permettent également de consulter vos tâches enregistrées dans Microsoft To-Do.

Et pour ceux qui aiment travailler en musique, les sessions Focus offrent surtout la possibilité de relier son compte Spotify pour profiter de ses playlists personnelles. Enfin ça, c'était avant.

L'intégration Spotify dans les sessions Focus est hors-service

Et oui, comme l'ont constaté nos confrères du site Neowin, l'intégration de Spotify est hors-service depuis des semaines maintenant. Visiblement, l'expiration d'un certificat est à l'origine du problème. A l'heure où nous écrivons ces lignes, lorsqu'on tente de relier son compte Spotify à l'appli Horloge, nous avons le droit à une simple fenêtre blanche totalement vide.

“Nous avons vérifié et il semble qu'il s'agisse d'une limitation connue de Windows pour le moment en raison d'un certificat expiré”, a confirmé récemment un représentant de Spotify.

Mais là où le bât blesse, c'est qu'il n'existe pour l'instant aucune solution de fortune. Et mieux encore, Microsoft ne semble pas vraiment motivée à l'idée de régler le problème. A ce jour, la firme de Redmond n'a fait aucune déclaration sur le sujet, tandis que son assistance n'a toujours pas évoqué l'arrivée d'un patch.

Bien entendu, ce n'est pas la première ni même la dernière fois que nous serons confrontés à un bug sur Windows 11. Généralement, chaque nouvelle mise à jour apporte son lot de dysfonctionnements. La mise à jour d'avril 2023 a par exemple provoqué de gros soucis de performances et des écrans bleus sur Windows 11.

Mais ici, la situation est différente. On parle d'une fonctionnalité star de l'OS, présentée en grande pompe par Panos Panay en 2021 et décrite comme un “game changer” selon ses termes. Et deux ans plus tard, les sessions Focus avec Spotify sont complètement cassées à cause d'un simple certificat… Et visiblement, cela ne chagrine pas vraiment le géant américain.