Rompre par message avec ChatGPT ? Voici comment certains laissent l’IA faire le sale boulot

L’intelligence artificielle s’invite dans un domaine inattendu : les séparations amoureuses. De plus en plus de personnes utilisent ChatGPT pour rédiger leurs textos de rupture. Entre gain de temps et confort émotionnel, la tendance gagne du terrain.

Les outils d’intelligence artificielle deviennent omniprésents dans le quotidien. Que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs, des millions d’utilisateurs s’appuient désormais sur des chatbots pour gagner du temps ou surmonter des blocages. Désormais, cette aide numérique dépasse le cadre professionnel pour toucher à des aspects plus personnels, voire intimes. C’est ce qu’a mis en avant le média Vice dans un article consacré à l’usage de ChatGPT pour rédiger des messages de rupture. Dans un témoignage rapporté, un homme expliquait comment il confiait entièrement à l’IA la rédaction de ses textos de séparation.

Ce type d’usage repose sur une logique simple : déléguer à l’intelligence artificielle ce qui est jugé trop difficile à exprimer. L’utilisateur indique les raisons de la rupture, le contexte, et peut préciser s’il souhaite un ton compatissant, neutre ou direct. L’IA formule alors un message complet, parfois en plusieurs variantes, que l’utilisateur peut choisir selon sa préférence. Certains y voient un moyen d’éviter les silences ou les maladresses. D’autres y trouvent une façon de montrer un minimum de respect à la personne concernée, même s’ils n’ont pas écrit eux-mêmes le message. Cela permet de rester “correct” sans avoir à s’impliquer émotionnellement dans l’échange.

ChatGPT est utilisé pour rédiger des textos de rupture à la place des utilisateurs

Cette utilisation n’est pas isolée. Depuis plusieurs mois, des cas similaires montrent que l’intelligence artificielle joue un rôle croissant dans les relations sentimentales. En janvier, on rapportait l’histoire d’une femme ayant développé une relation amoureuse avec un chatbot qu’elle avait personnalisé. Pour elle, l’IA remplissait les critères émotionnels et comportementaux attendus d’un partenaire. Plus récemment encore, une autre tendance virale a émergé sur les réseaux sociaux : générer, via ChatGPT, la photo de son âme sœur à partir de son propre portrait.

L’IA devient un outil pour gérer certaines situations sensibles. Dans le cas des ruptures, les messages produits sont souvent mieux construits, plus cohérents, et perçus comme moins agressifs qu’un simple silence ou une phrase maladroite. L’utilisateur peut transmettre une décision difficile sans avoir à chercher les mots ou à affronter une réaction directe. L’intelligence artificielle ne remplace pas l’émotion humaine, mais elle permet à certains d’exprimer une décision avec plus de clarté et moins de tension.