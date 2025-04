Windows 11 offre une application gratuite de création d’images par IA, comment l’utiliser

Au sein de Windows 11, il existe une application capable de faire quelques miracles en matière de création d'images ou de retouche photo. Le tout à l'aide d'une puissante IA. On vous explique tout.

Qui n'a jamais eu besoin de retoucher une image, de créer un petit graphique ou un dessin plus sophistiqué, une carte de vœux, etc. ? Certes, pour cela, il existe des outils dédiés comme Photoshop ou The Gimp, certains allant même jusqu'à utiliser (et maîtriser) des applications comme PowerPoint. Mais faut-il encore avoir le temps, l'inspiration, et s'y connaître en retouche et création graphique.

Et c'est là qu'une application livrée avec Windows 11 entre en jeu. Elle est non seulement gratuite (à condition bien entendu de posséder une licence du système d'exploitation), mais elle permet de créer ou de retoucher une photo, sans aucune connaissance particulière et en une poignée de seconde. Génial ? On vous laisse seul juge.

Ce logiciel intégré à Windows 11 permet de retoucher une photo ou de créer une image grâce à l'IA

Vous l'aurez peut-être compris, cette application n'est autre que Microsoft Paint. Longtemps considéré comme le parent pauvre de la création graphique, Paint a bien évolué depuis sa création en 1985. À la base, ce logiciel hyper basique permettait simplement de dessiner à l'aide d'outils très simples depuis une page blanche, ou d'effectuer des retouches sommaires sur une photo. Mais aujourd'hui, l'application va beaucoup plus loin que ça. Disponible actuellement dans une version 11 totalement remaniée, Paint permet désormais de faire de grandes choses, notamment grâce à l'intelligence artificielle Copilot intégrée.

Au lancement de la dernière version en date de Paint, vous devriez voir apparaître une icône Copilot dans la barre de menu, en haut à droite. En cliquant sur cette icône, trois options s'offrent à vous :

créateur d'image

gomme générative

supprimer l'arrière-plan

Comment créer une image plus vraie que nature en quelques secondes

Intéressons-nous à la première option, la création d'images. Grâce à elle, vous pouvez générer tout type d'image à l'aide d'une simple ligne de texte (un prompt) décrivant ce que vous souhaitez créer. Voici comment procéder :

Dans le champ Créateur d'image, entrez simplement une ou deux lignes décrivant l'image que vous désirez. L'IA fera le travail à votre place et vous proposera trois suggestions d'images. Si aucune des trois images ne vous convient, vous pouvez recommencer à l'infini. Vous obtiendrez systématiquement de nouveaux résultats. À tout moment vous pouvez également modifier votre prompt en ajoutant des détails ou en retirant. Vous avez également la possibilité de choisir un style parmi différents modèles prédéfinis (anthracite, croquis à l'encre, croquis à l'encre, etc.). Et là encore, si aucun style ne vous satisfait, libre à vous de le définir via votre prompt. Ajoutez par exemple “style : bande dessinée” à la fin de votre description, et l'IA prendra votre demande en considération.

Une fois votre image créée, vous avez la possibilité de la retoucher à l'aide de Paint via les différents outils mis à votre disposition, puis de la sauvegarder dans le format qui vous convient.

Attention, néanmoins : dès que vous tentez de générer une image, cela nécessite un crédit. Par défaut, chaque utilisateur de Windows 11 reçoit 15 crédits gratuits par mois. Celles et ceux qui ont un compte Microsoft 365 (Personnel ou Famille) profitent quant à eux de 60 crédits par mois. Enfin, si vous êtes abonné à Copilot Pro (22 €/mois), vous bénéficiez d'un nombre illimité de crédits.

Comment supprimer un élément sur une photo

Paint sous Windows 11 vous propose également une gomme magique. Cette fonction vous permet de supprimer n'importe quel élément d'une photo, en prenant en considération le contexte, l'environnement de la photo. Voici comment vous y prendre pour utiliser cette option :

Chargez une photo depuis les fonctions Fichier > Ouvrir. Depuis Paint, cliquez sur l'icône Copilot située en haut à droite. Optez pour la fonction gomme générative. Une barre de niveau apparaît sur la gauche. Elle vous permet de régler la taille de la gomme. Sur la photo, sélectionnez la zone de l'élément que vous souhaitez faire disparaître. Dans la zone Dessiner sur la zone que vous souhaitez effacer, cliquez finalement sur Appliquer.

Comment effacer l'arrière-plan d'une photo

Dernière fonction liée à l'IA Copilot sous Paint, la suppression de l'arrière-plan. Là aussi, l'opération est hyper simple. Procédez de la manière suivante :