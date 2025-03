Windows 11 gagne enfin en popularité, il dépasse même Windows 10 dans ce pays

À quelques mois de la fin officielle du support de Windows 10, Windows 11 grappille des parts de marché et parvient même à passer devant son prédécesseur dans un pays d'Europe. On est en revanche loin d’observer cette bascule ailleurs.

Le 10 octobre 2025, certaines personnes vivront un deuil informatique : à cette date, Windows 10 ne sera plus supporté par Microsoft. Ça ne vous empêchera pas de continuer à utiliser le système d'exploitation bien sûr. En revanche vous devrez faire une croix sur la moindre mise à jour, aussi bien de fonctionnalités que de sécurité. Techniquement, cela rend les ordinateurs encore sous cette version de Windows plus vulnérables aux cyberattaques, mais ça ne semble pas être suffisant pour pousser les gens vers Windows 11.

La firme de Redmond fait tout pour inciter la migration, essentiellement en inondant Windows 10 de publicités pour son successeur ou en facilitant la transition. Pourtant, force est de constater que le nombre d'utilisateurs de Windows 11 augmente très peu, voire diminue. Un phénomène qui commence à peine à bouger, à environ 7 mois de l'échéance. On assiste même à un revirement inédit puisque Windows 11 est passé devant Windows 10 dans un pays proche du nôtre.

Windows 11 est plus utilisé que Windows 10 dans ce pays d'Europe, une première

Selon les chiffres de Statcounter pour janvier 2025, Windows 10 est présent sur 60,3 % des PC dans le monde, tandis que Windows 11 l'est sur 36,7 % d'entre eux. Cela représente respectivement une baisse de 2,4 % et une hausse de 2,5 % par rapport à décembre 2024. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est assez significatif. Les chiffres de la France sont quasiment les mêmes que ceux du globe, mais l'écart avec le mois dernier est beaucoup moins important.

Ce sont nos voisins du Royaume-Uni qui marquent un tournant avec pour la première fois une domination de Windows 11 sur Windows 10. C'est infime, 49,5 % contre 49,4 %, mais bien réel. D'une manière générale, on constate un abandon progressif du système sorti en 2015 et une montée en puissance du plus récent. Reste à voir si la possibilité de payer pour continuer à mettre à jour Windows 10 après octobre 2025 va freiner ou non la tendance.