Windows 11 est incompatible sur 60% des PC, Meta est une organisation terroriste pour la Russie, le récap

Windows 11 exclut toujours de nombreux utilisateurs à cause de sa configuration requise, la Russie place Meta parmi les terroristes, les faux SSD pullulent sur la toile… bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, nous vous parlions de très (trop ?) nombreux utilisateurs encore bloqués sur Windows 10, faute de disposer de la configuration minimale nécessaire pour passer sur Windows 11. Il a aussi été question de la décision particulièrement sévère de la Russie envers Meta. Enfin, nous vous avons mis en garde contre les arnaques de plus en plus fréquentes sur des SSD pas chers.

Ces SSD à prix très attractifs sont des arnaques

Cela fait bien plusieurs mois, voire des années, que l’on constate une baisse significative des SSD, voire du stockage de manière générale, sur les sites de revendeurs. Aussi, il peut paraître tout à fait normal de tomber sur des SSD à des tarifs défiants toute concurrence, pensant là à une bonne affaire. Seulement voilà, bien souvent, il s’agit d’une arnaque. On en veut pour preuve ce client censé recevoir un disque dur de 30 To, qui s’est retrouvé à la livraison avec un modèle 128 Go.

Meta fait désormais partie des terroristes aux yeux de la Russie

C’est une affaire qui traîne depuis plusieurs mois et qui a démarré peu après la déclaration de guerre contre l’Ukraine. La chose est désormais officielle : Meta a rejoint la liste des organisations considérées comme terroristes par la Russie, nous apprend l’AFP. Reste désormais à savoir quelles conséquences cette décision aura sur l’entreprise, comme pour le pays.

40 % des utilisateurs ne peuvent pas installer Windows 11

À cause, comme on pouvait s’en douter, de la configuration minimale requise par Microsoft. La puce TPM 2.0 a fait couler beaucoup d’encre à l’annonce du système d’exploitation, et pour cause : de nombreux PC n’en sont toujours pas équipés. Résultat, c’est de quatre utilisateurs sur 10 qui sont dans l’incapacité de passer sur l’OS.

