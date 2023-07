Windows 11 devient encore plus facile à gérer grâce à la nouvelle bêta du programme Insider

Les abonnés au canal Dev du programme Insider vont pouvoir tester le nouveau de gestion de batterie et de l’énergie.

Microsoft vient d’annoncer le déploiement de Windows 11 Build 23506, une version du système d’exploitation qui n’est accessible qu’aux testeurs abonnés au canal Dev du programme Windows Insider. Cette mise à jour apporte nombre de nouvelles fonctionnalités, mais l’une d’elles promet de beaucoup faciliter la vie des utilisateurs. Les ingénieurs de Redmond ont en effet modifié l’interface du menu « Utilisation de la batterie », accessible dans Système > Batterie et alimentation.

Si cette annonce n’a, a priori, rien de très enthousiasmant, les utilisateurs apprendront pourtant à apprécier ce changement au quotidien. Non seulement le menu « Utilisation de la batterie » devient « Utilisation de la batterie et de l’énergie » (Energy & Battery usage), mais de plus, celui-ci affichera la consommation totale d’énergie ainsi que des données sur les émissions de l’ordinateur. Comme le précise MS Power User, « cet outil est particulièrement utile pour les ordinateurs portables, car elle permet aux utilisateurs de basculer facilement entre l’affichage de la consommation d’énergie par application et le contrôle du niveau de la batterie ». Il suffira pour ce faire de cliquer sur le sélecteur accessible sur le même écran.

La version de Windows 11 sur le canal Dev améliore l’interface de la gestion de la batterie

Les testeurs de Windows 11 Build 23506 auront la primeur d’autres nouvelles fonctionnalités. Parmi les nombreux autres ajouts, on mentionnera ainsi :

les expériences sans mot de passe avec Windows Hello for Business

les avertissements quand vous faites un copier-coller de mots de passe dangereux

l’amélioration du partage de fichiers locaux, avec un nouveau champ de recherche, plus de contacts suggérés et le partage Outlook

de nouvelles expériences post-OOBE (Out of Box Experience), qui permettent de personnaliser votre expérience avec Windows 11 au tout 1er lancement

Par ailleurs, Microsoft annonce que « la preview de Windows Copilot, qui a commencé à être déployé avec la Build 23493, est maintenant disponible pour tous les Windows Insiders dans le canal Dev. Un redémarrage sera sans doute nécessaire pour l’afficher ».