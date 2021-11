Windows 11 : de nombreuses applications plantent sans explication, Microsoft promet de corriger le problème

Windows 11 connaît un petit souci technique depuis quelques jours. Certaines applications natives, comme l’outil de capture d’écran, ne fonctionnent plus. Microsoft est au courant du problème et promet un patch rapide.

C’est un souci qui touche qu’un nombre limité d’utilisateurs, mais qui peut se montrer bien pénible à la longue. Certaines applications natives de Windows 11 refusent tout simplement de se lancer. C’est le cas de l’outil de capture d’écran. Lorsque vous tentez de l’ouvrir, un message d’erreur s’affiche, mais n’explique pas la cause du problème.

Microsoft s’est très vite aperçu du souci et a communiqué sur le sujet. La firme de Redmond indique que l’outil de capture d’écran n’est pas la seule application native touchée par ce message d'erreur, en réalité. En effet, la page de votre compte sur Windows 11 S peut aussi planter, tout comme le clavier tactile ou la fenêtre de conseil. Là encore, nous avons juste un message nous indiquant que l’application ne fonctionne pas, sans plus d’explication, et qui nous incite à redémarrer le PC.

Windows 11 empêche d'ouvrir des applications importantes, Microsoft travaille sur un correctif

Microsoft a très vite réagi sur ce problème. Il s’agit en effet d’un souci de certificat numérique arrivé à expiration le 31 octobre 2021 et qui n’a pas été renouvelé. Cela signifie que l’application ne fonctionne plus depuis le 1er novembre, soit lundi dernier.

Pour corriger ce souci, rien de plus simple : il suffit de télécharger la dernière mise à jour de Windows 11, publiée le 21 octobre dernier et qui porte le nom de code KB5006746. Si elle ne s’est pas installée automatiquement, il vous suffit d’aller dans les paramètres, puis dans l’onglet Windows Update afin de la télécharger. Notons qu’il est possible que le problème persiste même avec la mise à jour, mais Microsoft promet un correctif rapide. Cela devrait être une affaire de quelques jours.

En attendant, il faudra faire sans ces applications natives. Pour prendre un screenshot sur Windows 11, il faudra alors utiliser la bonne vieille méthode (un peu barbare, avouons le) de l’impr écran pour capturer une image. Pour rappel, Windows 11 est sorti le 5 octobre dernier et est gratuit pour tous les utilisateurs de Windows 10. Le début de vie de l’OS se montre particulièrement prometteur, malgré quelques petits accrochages comme celui-ci.

Source : MsPowerUser