Windows 11 : Clippy le trombone fait son retour avec ChatGPT

Clippy, le célèbre assistant de la suite Office, vient de faire un retour inattendu sur Windows 11. En effet, des développeurs nostalgiques ont décidé de donner une seconde vie au petit trombone… tout en lui greffant ChatGPT !

Il fait partie des personnages devenus cultes au fil des années au sein de la communauté PC. Lancé en 1997, Clippy aka le petit trombone n'était autre que l'incarnation de l'assistant virtuel de la suite Office. Tantôt adoré, tantôt détesté, Clippy est resté en activité sur nos PC jusqu'en 2007, avant de prendre une retraite bien méritée.

Depuis, on attend toujours un éventuel retour de cette figure du Windows vintage sur les versions modernes de l'OS de Microsoft. La firme de Redmond a bien promis il y a deux ans que Clippy ferait bientôt son grand come-back, mais pour l'instant, rien à l'horizon. Pourtant, nous avons déjà eu le droit à quelques apparitions de Clippy au sein de Microsoft Teams, puis comme emoji dans Office 365.

Clippy fait son retour sur Windows 11 et 10…

Or, les développeurs de FireCube Studios ont décidé de précipiter la résurrection de Clippy. En effet, l'assistant virtuel est désormais disponible via une nouvelle application gratuite sur Windows 11 et 10 (téléchargeable sur le Microsoft Store et en open-source sur GitHub).

Le principe reste le même : le petit assistant pourra répondre à vos interrogations directement depuis le bureau de l'OS. Mais il y a toutefois une différence de taille. Pour cause, Clippy a lui aussi pris le virage de l'IA, avec une intégration complète de ChatGPT 3,5.

Avec ChatGPT 3,5 !

Reste qu'il est difficile de constater les bienfaits de ce passage à l'intelligence artificielle. L'application, toujours en version bêta, a été publiée il y a deux jours seulement et à l'heure actuelle, les problèmes sont légion à commencer par des crashs récurrents.

Autre bémol important, il est nécessaire d'être en possession d'une clé OpenAI pour pouvoir profiter de l'IA conversationnelle avec Clippy. Sur ce point, les développeurs de FireCube travaillent actuellement sur un moyen de contourner cette restriction.

D'autres améliorations sont prévues dans un avenir proche comme la possibilité de faire glisser et/ou redimensionner Clippy. Enfin, d'autres personnages seront également ajoutés comme Microsoft Bob ou le chien Rover (collector celui-ci).

