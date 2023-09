Windows 11 : attention, la dernière mise à jour n’est pas celle que vous croyez

Hier, Microsoft a déployé Moment 4, une mise à jour de taille pour Windows 11, mais qui n’est pas celle que l’on pourrait croire. En effet, suite à une communication nébuleuse de la part de la firme, peu aidée par des démonisations assez énigmatiques, certains utilisateurs ont cru voir débarquer 23 h 2. Ce n’est pas le cas.

Si Windows 11 reçoit régulièrement des mises à jour, certaines sont souvent considérées plus importantes que d’autres en raison de la quantité de nouvelles fonctionnalités qu’elles apportent. Ces mises à jour sont souvent appelées « Moment » et viennent compléter la version actuelle du système d’exploitation avant la prochaine mise à jour majeure. Ces dernières, justement, sont appelées 2XHX en fonction de l’année et du semestre auquel elles sont déployées.

Vous n’y comprenez rien ? C’est normal, et on croirait presque que Microsoft non plus. Comme beaucoup d’autres utilisateurs, la rédaction de Phonandroid y compris, vous avez peut-être cru que la dernière mise à jour Moment 4 de Windows 11, déployée hier, était en réalité la version 23 h 2 de Windows 11. Raté : il s’agit en réalité de la mise à jour Moment 4 de Windows 11 22 h 2. Promis, on va essayer de rendre ça plus clair.

Microsoft confuse tout le monde avec sa la dernière mise à jour de Windows 11

Revenons à la source du problème. Depuis plusieurs mois, Microsoft tease l’arrivée de de nombreuses fonctionnalités au sein de Windows 11, notamment son fameux Copilot, mais aussi les nouvelles capacités de Paint et de l’outil de capture d’écran, à travers diverses builds de son programme Insider. Initialement, toutes ces fonctionnalités devaient arriver avec Windows 23 h 2, prévu pour la fin de l’année.

Oui, mais : certaines d’entre elles ont finalement débarqué dans la dernière mise à jour, qui s’avère donc être 22 h 2 Moment 4. Résultat, certaines fonctionnalités, à l’instar de Copilot, ne sont pas encore disponibles dans le monde entier, mais seulement dans une poignée de pays. Si vous espériez pour voir tester l’IA conversationnelle dès aujourd’hui, on a donc une mauvaise nouvelle à vous annoncer.

Il est difficile de comprendre la logique de Microsoft ici. Premièrement, la mise à jour en question est facultative, ce qui induit que beaucoup d’utilisateurs passeront à côté sans s’en rendre compte. Ensuite, la communication de l’entreprise étant extrêmement confuse, il aurait été tout à fait possible que nombre d’entre eux croient télécharger Windows 11 23 h 2 du fait des fonctionnalités qui ont été ajoutées sans prévenir.