PowerToys accueille une nouvelle mise à jour qui offre un ravalement de façade bienvenu à deux outils essentiels.

La mise à jour de PowerToys version 0.74.0, apporte principalement des correctifs et des améliorations de stabilité au programme, mais améliore aussi l’interface de deux outils importants de cette indispensable suite d’utilitaires pour Windows 10 et 11. La note de publication nous apprend ainsi que l’Extracteur de texte, que vous pouvez invoquer via le raccourci Win + Shift + T, est désormais en version 2,0, et bénéficie d’une nouvelle interface. L’écran en superposition a été modifié, et surtout, la barre d’outils propose plus d’options. Celle-ci propose désormais des boutons permettant d’accéder aux fonctions « Afficher le résultat en une seule ligne » (make result a single line), « Organiser la reconnaissance de texte dans un tableau » (OCR text as table).

On notera aussi que les développeurs bénévoles de PowerToys ont amélioré la stabilité de FancyZones, l'outil qui vous permet de réorganiser vos applications en un clic. Celle-ci s’avère désormais bien plus flexible que les dispositions d’ancrage proposées nativement dans Windows 11.

PowerToys version 0.74.0 offre nombre d’améliorations invisibles à l’œil nu, mais qui changent l’expérience utilisateur. En voici une liste non exhaustive :

si vous avez désactivé les animations dans Windows 11, PowerToys respecte désormais ce réglage, plus besoin de le modifier manuellement dans les paramètres du logiciel

dans le Color Picker , après avoir sélectionné une nouvelle couleur, dans l’éditeur, l’historique défile jusqu’à ce que la nouvelle couleur soit visible

, après avoir sélectionné une nouvelle couleur, dans l’éditeur, l’historique défile jusqu’à ce que la nouvelle couleur soit visible dans Rogner et verrouiller , correction d’un problème de recadrage et de verrouillage qui se produisait lorsque la tentative de reparentage d’une fenêtre entraînait le plantage de l’application cible, un message d’erreur est affiché à la place.

, correction d’un problème de recadrage et de verrouillage qui se produisait lorsque la tentative de reparentage d’une fenêtre entraînait le plantage de l’application cible, un message d’erreur est affiché à la place. les Extensions de l’Explorateur de fichiers utilisent désormais moins de ressources lors de la création d’un aperçu de fichier SVG

utilisent désormais moins de ressources lors de la création d’un aperçu de fichier SVG correction d’un bug qui faisait planter Fichier Locksmith

dans Utilitaires de souris > Trouver ma souris, ajout d’une nouvelle méthode d’activation

Pour retrouver la liste complète des changements apportés par la version 0.74.0 de PowerToys, n’hésitez pas à vous rendre sur la page Github du projet.