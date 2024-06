Ce bug de Windows 11 rend votre PC presque inutilisable, mais Microsoft tarde à le corriger

Un bug découvert dans la dernière version Insider de Windows 11 empêche le PC de fonctionner correctement. Le patch de Microsoft tarde à venir malgré l'identification de la cause du problème.



Parmi les bugs qui touchent le système d'exploitation de Windows 11, certains sont plus gênants que d'autres. Par exemple, ne pas pouvoir changer sa photo de profil dans les paramètres n'est pas très grave. L'affichage d'un “écran blanc de la mort” l'est beaucoup plus. En règle générale, la plupart des soucis sont réglés avant que la mise à jour qui les entraîne soit déployée auprès de tous les utilisateurs. C'est notamment à ça que sert le programme Windows Insider. Les inscrits reçoivent des build expérimentaux en avant-première et remontent les problèmes qu'ils rencontrent à Microsoft afin qu'ils soient corrigés.

C'est justement dans la version bêta numérotée 25163 et datée du 5 juin qu'un bug très gênant a été repéré. Sans faire quoi que ce soit de particulier, les utilisateurs constatent que l'usage du processeur monte à 100 % et ne descend pas. Peu importe le modèle du composant, il n'entre pas en ligne de compte. Se servir du PC devient alors très difficile, tout ou presque se retrouvant ralenti, voire carrément inutilisable. Le coupable a été identifié.

Un bug empêche les PC sous Windows 11 de fonctionner correctement, le correctif se fait attendre

Étonnamment, c'est l'application Mobile connecté qui est responsable ici, et elle n'a même pas besoin d'être active pour engendrer le bug. Ce dernier se situe dans le service Cross Device utilisé par le programme. Microsoft n'explique pas ce qu'il se passe exactement, mais indique qu'il suffit d'y mettre fin via le Gestionnaire des tâches pour retrouver un usage CPU normal. Bien sûr, cela empêche Mobile Connecté de partager des données entre les appareils et de les synchroniser, deux intérêts majeurs de l'appli.

Les membres du programme Windows Insider déplorent que le bug soit toujours présent plus d'une semaine après sa découverte. Certains questionnent la manière dont Microsoft établi ses priorités. Ils pointent du doigt les efforts actuels fournis par le firme sur la fonction Recall, dont le lancement est reporté, visiblement au détriment des correctifs.

Source : Shiftdelete