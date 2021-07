Windows 11 affiche le temps d’installation d’une mise à jour, fini les mauvaises surprises

À partir de Windows 11, il sera possible de savoir combien de temps prendra l’installation d’une mise à jour. Microsoft a en effet ajouté cette fonctionnalité dans la bêta du système d’exploitation, qui ravira tout ceux ayant déjà fait la mauvaise expérience d’une installation qui prend beaucoup plus longtemps que prévu.

Fini le temps où, naïvement, on lance une mise à jour Windows pour finalement devoir attendre des heures avant de pouvoir remettre la main sur son ordinateur. Bien que, globalement, il ne faut que quelques minutes au système pour installer la nouvelle version, il peut en effet arriver que l’opération dure plus longtemps, laissant l’utilisateur à la merci des redémarrages successifs.

Depuis le lancement de la bêta, les membres Insider découvrent petit à petit les nouvelles fonctionnalités apportées par Windows 11. Parmi elles, une fera le bonheur de tous les angoissés de la mise à jour. Lorsqu’une nouvelle version de l’OS est disponible, une petite pastille orange apparaît sur l’icône de mise à jour dans la barre des tâches, comme c’est déjà le cas. En cliquant dessus, en revanche, Windows nous donne une estimation du temps d’installation.

Ne vous faites plus avoir par les mises à jour Windows interminables

Présente dans le panneau dédié aux mises à jour, cette estimation se retrouve également en cliquant sur l’icône de redémarrage. Dans le test réalisé par nos confrères de chez ghacks, Windows a indiqué une durée de 5 minutes pour l’installation. Montre en main, il s’est avéré qu’il n’a fallu qu’environ une minute pour la totalité de l’opération. Il semblerait donc que l’estimation donnée par le système soit la durée maximale que peut prendre la mise à jour.

Ces performances correspondent aux précédentes annonces de Microsoft, qui a déjà affirmé que les prochaines mises à jour de Windows sont 40 % plus légères que les actuelles, permettant une installation bien plus rapide. L’unique mise à jour majeure annuelle, de son côté, devrait logiquement mettre un peu plus de temps à s’installer. À noter que le panneau habituel des Paramètres n’a pas réellement changé par rapport à Windows 10, contrairement aux autres nouveautés apportées.

