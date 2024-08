Cette nouveauté historique sur Windows 11 va mettre fin à un défaut agaçant des PC

Microsoft prépare des nouveautés importantes pour Windows 11 avec la prochaine version 24H2. Une fonctionnalité en particulier pourrait bien transformer la manière dont les mises à jour sont installées.

La mise à jour 24H2 de Windows 11, prévue pour la fin de l'année, apporte des améliorations majeures au système d'exploitation. Cette version, qui peut déjà être installée en avance via des images ISO mises à disposition par Microsoft, inclut notamment un boost de performance pour les processeurs AMD Ryzen 9000. Grâce à cette dernière, les utilisateurs peuvent s'attendre à une augmentation moyenne de 11 % des performances dans les jeux, ce qui en fait une évolution attendue, en particulier pour les joueurs.

En plus de ces améliorations, la version 24H2 pourrait bien introduire une fonctionnalité attendue de longue date : le hotpatching. Ce système permettrait d'installer des mises à jour sans redémarrer le PC, un changement qui pourrait simplifier la vie des utilisateurs et réduire les fâcheuses interruptions liées à ces dernières. Bien que Microsoft n'ait pas encore officiellement confirmé cette nouveauté, des indices laissent penser qu'elle pourrait faire partie de cette prochaine évolution de Windows 11.

Microsoft envisage de simplifier les mises à jour avec le hotpatching

Le hotpatching, déjà utilisé dans certains services de Microsoft comme les machines virtuelles Windows Server et les consoles Xbox, pourrait complètement changer la gestion des mises à jour sur Windows 11. En éliminant les redémarrages obligatoires, cette fonctionnalité permettrait de maintenir le système à jour de manière plus fluide, sans interrompre les activités en cours. Si cette innovation se confirme, elle représenterait un changement historique par rapport à ce à quoi Microsoft nous avait habitués jusqu'à présent.

Bien que Microsoft n'ait pas encore officiellement annoncé l'intégration du hotpatching dans Windows 11 24H2, la fuite d'une ébauche de page de support laisse entrevoir cette possibilité. Si cette fonctionnalité est déployée, elle pourrait enfin mettre fin aux interruptions longues et imprévues qui accompagnent souvent les mises à jour de Windows. Jusqu'à présent, ces coupures pouvaient survenir à des moments inopportuns et prendre beaucoup de temps. Avec le hotpatching, la société s'attaquerait pourrait résoudre l'un des plus gros points faibles de son système.