Windows 11 23H2 : les premières ISO déjà repérées, le déploiement est imminent

Alors que le déploiement officiel de Windows 11 23H2 n’a pas encore commencé, Windows Latest a déjà repéré les premières ISO de la mise à jour. Si les premières fuites annonçaient un lancement pour début novembre, il semblerait que ce dernier ne va plus tarder. Il devrait d’agir de la dernière mise à jour majeure de l’OS avant l’arrivée de Windows 12.

On le sait, la grosse mise à jour d’automne de Windows 11 ne devrait plus tarder à arriver. En attendant, nous vous avons même préparé un petit guide pour bien vous préparer — enfin, surtout votre PC — à l’installation. Mais s’il est certain que le déploiement est imminent, reste encore à déterminer à quel point. Grâce aux trouvailles de Windows Latest, nous savons que ce dernier aura lieu plus tôt qu’on ne le pense.

En effet, on pensait initialement que Windows 23H2 arriverait début novembre. Mais, comme l’ont découvert nos confrères, Microsoft a d’ores et déjà publié certaines ISO de la mise à jour. Plus précisément, il s’agit des versions américaines et chinoises de l’OS. Cela signifie que la mise à jour est désormais prête pour un déploiement global. Il ne faudra certainement pas attendre plus de quelques jours pour que celle-ci soit déployée sur nos PC.

Windows 11 23H2 devrait arriver dès cette semaine

Nous connaissons déjà bon nombre des fonctionnalités qui débarqueront sur Windows 11 avec la mise à jour 23H2. Bien que certaines d’entre elles faciliteront grandement la vie des utilisateurs, ce n’est pas vraiment pour elle que l’update est importante. Comme pour chaque nouvelle version majeure, 23H2 sert avant tout à remettre à zéro le cycle de mise à jour pour les utilisateurs, ce qui signifie qu’elle offre plus de temps sur Windows 11.

À l’heure actuelle, avec 22H2, les éditions Home, Pro, Pro Education et Pro for Workstations de Windows 11 sont prises en charge jusqu’au 8 octobre 2024, après quoi Microsoft ne déploiera plus de patch de sécurité. 23H2 va donc étendre cette période de support, sûrement assez pour voir arriver Windows 12. En d’autres termes, Windows 11 23H2 est sans doute la dernière mise à jour majeure avant l’arrivée du nouvel OS.

