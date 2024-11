Windows 10 : voici combien vous devrez payer après la fin du support pour continuer de recevoir des mises à jour

Pour la première fois, Microsoft met en place un programme payant permettant aux particuliers de recevoir des mises à jour après la fin du support de Windows 10. Voici le prix.



Microsoft a beau tout faire pour nous expliquer que Windows 11 est beaucoup mieux que Windows 10, il a fallu attendre l'été 2024 pour que la dernière version du système d'exploitation dépasse péniblement les 30 % d'adoption. En septembre 2024, les chiffres de StatCounter indiquent que Windows 10 est encore installé sur presque 63 % des ordinateurs dans le monde. Pourtant, cette itération arrive en fin de vie. Ou plutôt en fin de support. Après 10 ans de bons et loyaux services, elle sera abandonnée à partir du 14 octobre 2025.

Tout comme elle l'a fait avec Windows 7, la firme de Redmond met en place le programme ESU (Extented Security Updates). Moyennant finance, il permet de recevoir des mises à jour de sécurité après la fin officielle de l'OS. Seules les entreprises y ont droit, tant il est complexe de faire passer un parc informatique à une nouvelle version. Mais pour la première fois, les particuliers auront également la possibilité d'adhérer.

Recevoir des mises à jour pour Windows 10 après la fin de son support vous coûtera cette somme

À la fin d'un article de blog détaillant longuement les avantages de passer à Windows 11, on nous explique que le programme ESU pour les particuliers sera une option valable pour un an. “Les PC inscrits continueront à recevoir les mises à jour de sécurité critiques et importantes pour Windows 10 ; cependant, les nouvelles fonctionnalités, les corrections de bugs et l'assistance technique ne seront plus disponibles auprès de Microsoft“, précise l'entreprise.

Si vous êtes intéressé, vous devrez payer 30 $. On ne connaît pas encore le prix en euros, mais il y a fort à parier qu'il sera identique. Le tarif est donc abordable, ce qui est une bonne nouvelle. Les inscriptions seront possibles un peu avant la fin du support d'octobre 2025, soit au plus tard en septembre l'an prochain. Passé l'année prévue, il faudra utiliser d'autres moyens pour bénéficier des mises à jour.