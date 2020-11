Dès l’année prochaine, Windows 10 serait en mesure de lancer des jeux et des applications Android. Plus besoin de passer par une application tierce, le système d’exploitation se chargerait de tout.



S’il est aujourd’hui possible de lancer des applications Android depuis Windows, il est indispensable de s’armer d’une application tierce comme BlueStacks. L’application fonctionne plutôt bien, mais connaître de sérieux ralentissements en fonction de la configuration sur laquelle elle s’exécute. Et elle n’est pas compatible à 100% avec la ludothèque Android, même si son éditeur a fourni de gros efforts avec la version 4 de l’application.

Alors certes, il est aussi possible prendre le contrôle d’un smartphone Android depuis son PC et de le piloter à l’aide de l’application Votre Téléphone pour Windows 10. Cela permet donc bien de lancer des applications et des jeux depuis le système d’exploitation de Microsoft. En revanche, il faut d’une part avoir le smartphone sous la main, et d’autre posséder un Samsung Galaxy S pour que l’expérience soit réellement complète. Dans le cas contraire, on peut simplement avoir accès au carnet d’adresses, répondre à des SMS ou transférer des photos. Ce qui limite réellement l’interaction entre l’écosystème de Windows 10 et celui d’Android.

Les applications Android débarqueraient sur Windows 10 dès l’année prochaine

Mais alors, comment Microsoft peut-il s’y prendre pour offrir aux utilisateurs de Windows 10 la possibilité de retrouver les jeux et applications Android qui n’existent pas sur le système d’exploitation pour PC ? La réponse pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense. Selon le journaliste Zac Bowden de Windows Central, une source plutôt très fiable quand il est question de Microsoft, Windows 10 serait prochainement en mesure de lancer les applications Android. Et il n’y aurait pas ) patienter bien longtemps, puisque cette fonctionnalité pourrait débarquer en 2021.

On ignore pour le moment comment Microsoft compte s’y prendre pour exécuter du code issu de l’architecture ARM sur des PC Intel. Faudra-t-il passer par un émulateur, ou la possibilité de lancer une application sera-t-elle directement intégrée à l’OS ? Aura-t-on la possibilité de faire appel au Play Store ou un store alternatif pour télécharger une application, ou faudra-t-il récupérer un APK afin de l’installer ? Toutes ces questions devraient rapidement leur lot de réponse, puisque Zac Bowden promet de partager prochainement davantage d’informations.

Quoi qu’il en soit, on imagine qu’avec une telle compatibilité, la logithèque Windows pourrait s’accroître de manière exponentielle (ou presque). Une très bonne chose pour les utilisateurs. Et une démarque qui montre qu’après la Surface Duo, le premier appareil Microsoft équipé d’Android, l’intérêt pour l’entreprise de Redmond à l’égard du système d’exploitation de Google va toujours plus loin.

Source : Windows Central