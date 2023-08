Le dernier patch de sécurité de Windows est là. Il corrige presque 90 failles, dont 2 critiques. Faites la mise à jour sans attendre.

Les mises à jour de Windows 11 (ou 10) ne sont pas toujours là pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au système d'exploitation. Certaines ont un but bien plus pragmatique, mais n'en sont pas moins indispensables. Lancé en 2004, le fameux “patch tuesday”, chaque deuxième mardi du mois, est de celles-là. Il s'agit ici d'une mise à jour pour corriger un maximum de failles de sécurité sur les logiciels Microsoft, comme Microsoft Office.

La dernière en date est assez chargée puisqu'elle patche pas moins de 87 failles, dont 2 de type “zero day”. Il s'agit d'une vulnérabilité qui n'a pas été dévoilée publiquement, ou qui n'a pas encore de correctif connu. Les hackers en sont donc particulièrement friands. Les 2 repérées touchent en l'occurrence Microsoft Office, le framework .NET et le logiciel de développement Visual Studio.

Avant la mise à jour, les pirates pouvaient s'engouffrer dans une faille pour créer des documents Microsoft Office outrepassant la sécurité Mark of the Web. Sans elle, la victime ouvre le fichier mais ne voit l'avertissement indiquant qu'il est frauduleux, et les hackers s'en servent pour infecter l'ordinateur. L'autre faille permettait de lancer des attaques DoS (Déni de Service) sur les applications .NET et Visual Studio. Une attaque DoS consiste à envoyer beaucoup de requêtes simultanées à un programme pour le submerger et l'empêcher de fonctionner.

Les deux failles de type “zero day” sont activement utilisées par les hackers tant qu'elles ne sont pas corrigées. Celle qui touche Microsoft Office par exemple, a permis au groupe RomCom de lancer des attaques pendant le sommet de l'OTAN en Lituanie, en juillet dernier. Comme d'habitude, nous vous conseillons de faire la mise à jour le plus vite possible. Si Windows ne vous propose rien, allez directement dans :