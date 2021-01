Windows 10 build 21286 : la barre des tâches propose maintenant de voir les actus et la météo

La version 21286 de Windows 10 est disponible. La première build de l'année réserve son lot de correctifs, mais aussi quelques nouveautés, à commencer par une fonction inédite dédiée à la barre des tâches.



La nouvelle build de Windows 10 vient tout juste d'arriver. Portant le numéro 21286, elle est pour le moment destinée à celles et ceux qui ont souscrit au programme Windows Insider. Comme à l'accoutumée, si vous décidez de la télécharger, nous vous conseillons de l'installer sur une seconde partition de votre PC principal, ou sur une machine secondaire. Si Microsoft a résolu une quantité impressionnante de bugs, certains subsistent des précédentes builds, quand d'autres peuvent apparaître.

La nouvelle préversion de Windows 10 accueille une nouvelle application située dans la barre des tâches et qui permet de consulter la météo et les dernières actualités. Elle propose également un meilleur moyen de gérer l'espace de stockage du PC, que ce soit via l'application Paramètres, comme à l'aide d'une ligne de commande. Voici un petit tour d'horizon de la nouvelle édition de Windows 10, pour l'instant destinée aux bêta-testeurs.

Windows 10 propose de voir les dernières actualités depuis une application de la barre des tâches

La barre des tâches s'enrichit d'une fonctionnalité qui permet de consulter rapidement son flux d'actualité. Baptisée news and interests, cette fonction se présente sous la forme d'une petite fenêtre située en bas à droite du Bureau de Windows 10 et pourvue de petites tuiles aux angles arrondis, tuiles qui dispensent diverses informations : actualités, météo, cours de la bourse… En un clin d'oeil, on peut prendre connaissance des dernières informations. L'icône de cette application affiche en permanence la météo dans la barre des tâches. En clair, nul besoin d'ouvrir systématiquement l'application pour connaître la température et les conditions météorologiques.

Cet espace est totalement personnalisable : il est possible parmi plus de 4500 sources d'actualités, comme The Verge, The New York Times ou la BBC. Et si certains manquent à l'appel, il y a toujours moyen de demander à Microsoft de les ajouter via un petit formulaire prévu à cet effet. En revanche, cette fonctionnalité n'est pour l'instant disponible que dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie et Inde. Rien n'est prévu pour la France pour le moment.

La nouvelle build 21286 de Windows 10 propose aussi de mieux gérer l'espace de stockage

La nouvelle préversion de Windows 10 propose deux nouvelles fonctionnalités liées à la gestion du stockage. La première concerne le module Paramètres, qui tend à définitivement remplacer le Panneau de configuration. Microsoft explique qu'il est maintenant possible ” de créer et gérer des espaces de stockage à partir de l'application Paramètres. Cela inclut la création de pools de stockage et d'espaces de stockage, l'ajout et la suppression de disques et l'optimisation des pools. Cette nouvelle expérience offre une expérience accessible et moderne intégrée à d'autres fonctionnalités de stockage. ”

Cette nouvelle option est disponible depuis les options Paramètres > Système > Stockage > Gérer les espaces de stockage. Cette fonctionnalité n'est pas encore accessible à l'ensemble des utilisateurs du programme Windows Insider : même après avoir installé la build 21286, il se peut qu'elle ne soit pas encore disponible sur votre PC. Si tel est le cas, il vous faudra relancer de temps à autre le Windows Update ou patienter jusqu'à la prochaine build (rassurez-vous, Microsoft en diffuse généralement une par semaine).

Autre nouveauté : l'officialisation de la commande diskusage. Comme nous l'expliquions la semaine passée, cette fonction permet de lister le contenu d'une partition ou d'un répertoire, en classant les fichiers et les dossiers par taille ou par extension. De quoi repérer facilement les données les plus volumineuses du disque dur et de mieux gérer l'espace disponible. Cette option avait déjà été introduite dans la précédente build de Windows 10, mais dans la plus grande discrétion. Avec la diffusion de la build 21286, Microsoft communique officiellement dessus. Pour en découvrir tout le potentiel, il suffit de lancer la commande Diskusage /? depuis l'invite de commandes de Windows 10 (en mode administrateur).

WSL s'améliore, tandis que Microsoft corrige Windows 10 à l'aide d'une multitude de patchs

Le système permettant d'installer une distribution Linux accueille une petite nouveauté : il est possible désormais d'exécuter tout type de commande Linux au démarrage d'une distribution WSL. Pour cela, il convient d'éditer le fichier /etc/wsl.conf de la distribution et d'ajouter une option intitulée ” commande sous la section ” boot “. La commande en question se lancera à chaque fois que la distribution WSL démarre.

Enfin, dernière petite nouveauté : Windows File Recovery fait partiellement peau neuve. Pour mémoire, cette application dévoilée en juin 2020 avec la build 2004 de Windows 10 permet de récupérer des fichiers effacés par mégarde. La mise à jour de cet utilitaire propose désormais deux types de récupération : un mode normal permettant une restauration rapide des fichiers effacés depuis un volume NTFS, tandis que le mode étendu effectue une recherche approfondie et se destine à la plupart des systèmes de fichiers.

Cette nouvelle édition de Windows 10 propose tout un lot de correctifs. À titre d'exemple, on peut citer un bug affectant la gestion des disques, un autre qui bloquait certaines imprimantes, ou encore un dernier qui concernait un problème de connexion de la part des sites Web et des applications de Windows 10. Vous trouverez la liste complète des correctifs apportés à Windows 10 sur le blog de Microsoft. La même page recense également les bugs qui n'ont pas encore été résolus, mais qui le seront d'ici la prochaine buid ou à défaut, d'ici la version finalisée 21H1 de Windows 10.

Comment installer la build 21286 de Windows 10

Pour télécharger la build 21286 de Windows 10, rappelons qu'il faut au préalable s'inscrire au programme Windows Insider. Celui-ci est totalement gratuit, à condition de posséder une licence de Windows 10. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Démarrer, puis rendez-vous sur Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Cliquez sur le bouton Commencer afin de rejoindre le programme en question.

Il vous faudra vous connecter à votre compte Microsoft, puis redémarrer le PC afin de pouvoir télécharger la nouvelle préversion de Windows 10. Pour la récupérer, rien de plus simple : retournez sur l'application Paramètres, puis cliquez sur Windows Update. Cliquez sur Rechercher des mises à jour, afin de télécharger et d'installer la build 21286 de Windows 10. Un redémarrage sera de nouveau nécessaire.