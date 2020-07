Les nouveautés n’en finissent plus de pleuvoir pour Windows 10. Une nouvelle build nommée 20175 est d’ores et déjà disponible sur le canal Dev du programme Windows Insider. Elle apporte notamment une fonction destinée à simplifier davantage la navigation sur Microsoft Edge.

Une nouvelle build de Windows 10, publiée sur le canal Dev du programme Windows Insider, est disponible au téléchargement dès aujourd’hui. En plus de son traditionnel lot de correctifs, la Windows 10 Insider Preview Build 20175 apporte une fois de plus quelques améliorations au système d’exploitation. Début juin, la build 20161 intégrait la fonction ALT + TAB au sein de Microsoft Edge, les différentes fenêtres ouvertes étant désormais considérées comme des « applications » à part entière. Le menu Démarrer avait lui aussi profité d’un petit lifting, avec une nouvelle interface, plus lisible. Les anciennes tuiles de couleurs avaient disparu, au profit de fenêtres transparentes, plus aériennes.

Un accès rapide aux onglets pour Microsoft Edge

Cette fois-ci, la navigation Internet profite encore d’une nouvelle fonctionnalité, puisqu’un accès rapide aux onglets des sites épinglés est désormais disponible. Les sites Web et différents onglets sont désormais situés en bas, dans la barre des tâches, comme n’importe quelle application qui comporterait plusieurs fenêtres ouvertes. Le fait de passer la souris sur un site fait apparaître les différentes fenêtres. Cette fonctionnalité nécessite Microsoft Edge Insider Build 85.0.561.0, ou une version ultérieure, et n’est disponible que sur les canaux Canary et Dev. .

Une commande PowerShell pour réinitialiser les applications UWP

Une commande PowerShell est désormais disponible pour pouvoir réinitialiser les applications de plateforme Windows universelle (UWP). Pour rappel, cette fonction était déjà possible depuis le menu Paramètres > Applications et fonctionnalités > Application de votre choix > Options avancées > Réinitialiser. Cette fonction est désormais possible depuis le terminal dans le but de pouvoir atteindre certains composants système qui n’étaient pas présents sur la liste des applications répertoriées. Voici la ligne de commande en question :

>> Get-AppxPackage *calculator* | Reset-AppxPackage

Une fonction « Eye Contact » pour les possesseurs d’une Surface Pro X

Enfin, une fonction nommée « Eye Contact » fait également son apparition pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insiders (il faudra l’activer sur l’app Surface). Cette dernière aide les utilisateurs à regarder l’appareil photo de la Surface Pro X lors d’un appel vidéo. D’autres petites améliorations font également leur apparition, comme de nouvelles icônes pour l’outil de Capture d’écran ou pour Sticky Notes. Vous pouvez retrouver tous les correctifs listés sur le blog officiel de Microsoft.