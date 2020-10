Windows 10 : Microsoft teste un nouvel utilitaire pour vous aider à configurer votre PC

La prochaine version de Windows 10 va intégrer un nouvel utilitaire prometteur. Actuellement en phase de test, il permettra à Microsoft d'en savoir plus sur la manière dont les utilisateurs se servent de leur PC. À terme, ces informations vont permettre au constructeur d'adapter le processus de configuration de Windows 10 selon les profils.

Microsoft ne cesse d'améliorer Windows 10. Chaque mois, le constructeur apporte des retouches plus ou moins bien senties à son système d'exploitation. Avec la dernière mise à jour (la build 20226), Windows 10 prévient désormais les utilisateurs lorsque leur SDD est sur le point de mourir. En septembre, la firme de Redmond a boosté l'efficacité de Windows Defender via une importante mise à jour.

Or, nous apprenons ce jeudi 8 octobre 2020 que Microsoft souhaite maintenant se pencher au processus de configuration de Windows 10. Si vous avez un PC sous Windows 10, vous êtes forcément par cette étape interminable. Entre la synchronisation avec OneDrive, la configuration de Microsoft 365 et des applications Office, les options dédiées à Cortana, et l'intégralité du volet dédié à la collecte de vos données, le lancement initial d'un PC sous Windows 10 prend beaucoup de temps.

Un utilitaire pour connaître vos habitudes d'utilisation

Qu'à cela ne tienne, Microsoft compte rajouter une étape supplémentaire histoire de prolonger le plaisir. En effet, le constructeur compte intégrer sur la prochaine version de Windows 10 un nouvel écran de configuration. Il sera dédié à vos habitudes d'utilisation : votre PC sera-t-il dédié au gaming ? À la création audiovisuelle (montage vidéo, graphisme ou autre) ? À regarder du contenu multimédia ?Ou bien vous servira-t-il pour le travail seulement (traitement de textes, tableaux Excel, démonstrations PowerPoint, etc.) ?

Hormis le fait de pouvoir collecter davantage de données à nos sujets, ces “profils” d'utilisateurs vont permettre à Microsoft de modifier l'OOBE ou Out of The Box Experience. Soit la toute première fois que vous allumez un PC sous Windows 10. En effet, le constructeur pourrait imposer cette étape en début de cycle.

Selon vos réponses, le processus de configuration pourra être modifié et certaines étapes pourront être ajoutées ou supprimées. Si vous déclarez vouloir utiliser votre PC pour regarder des films et vous divertir seulement, la configuration de Microsoft 365 pourrait passer à la trappe. Si l'unique but de votre machine sera de faire tourner Cyberpunk 2077 pendant les 500 prochaines heures, Microsoft pourrait mettre un avant le Xbox Game Pass pour vous inciter à vous abonner par exemple. Reste maintenant à savoir si ce nouvel utilitaire va effectivement permettre de réduire la durée du processus ou au contraire l'alourdir davantage.

Source : Engadget