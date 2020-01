Windows 10 : lire des DVD coûte cher, le Net est en colère

Le Media Center de Windows n’existe plus. En conséquence de quoi, il n’est plus possible de lire des DVD sous Windows 10, du moins pas nativement. Microsoft a cependant développé une application téléchargeable sur le Microsoft Store et baptisée Windows DVD Player. L’ennui, c’est que l’application est relativement basique et surtout, qu’elle se révèle payante. De quoi déplaire à de nombreux internautes.

Si les anciennes éditions de Windows intégraient de base un lecteur de DVD, ce n’est plus le cas de Windows 10. Le Windows Media Center nous a définitivement quitté et n’est plus compatible avec la dernière version du système d’exploitation. Il convient alors de se tourner vers une application tierce, ou s’en remettre à l’application de Microsoft Windows DVD Player. Problème : celle-ci est payante et n’offre que très peu de possibilités.

Windows DVD Player : un lecteur trop cher et trop simpliste

Pour lire des DVD sous Windows 10, ce ne sont pas les logiciels qui manquent. Mais quand il en existe un qui a été développé par Microsoft, on se dit qu’on va être tranquille et qu’on va bénéficier d’un logiciel stable et complet. Ce logiciel, c’est Windows DVD Player, francisé sous le nom de Lecteur DVD Windows.

Cette application est disponible au sein du Microsoft Store. Si les anciens utilisateurs de Windows 7 et 8.1 peuvent en bénéficier dès lors qu’ils migrent vers Windows 10, ce n’est pas le cas de celles et ceux qui exploitent une nouvelle licence du système. En conséquence de quoi il faut payer la somme de 14,99 € pour utiliser Windows DVD Player. Notez cependant qu’un essai gratuit de 7 jours est envisageable, afin de se faire une idée des possibilités de l’application.

La colère monte sur le web : l’application est finalement hyper basique et se cantonne aux DVD. Impossible de l’utiliser pour lancer un disque Blu-Ray, par exemple. Les internautes se déchaînent en attribuant de mauvaises notes au logiciel sur le Store de Microsoft. Et les commentaires fusent : « de l’arnaque pure et dure », « d’autres font tout aussi bien, voire mieux », « triple nul »… Voici un échantillon des messages que l’on peut trouver sur la plateforme de téléchargement de Microsoft. Les internautes mécontents rappellent qu’il existe de nombreuses applications du genre, lesquelles sont gratuites, comme l’indéboulonnable VLC, que l’on peut personnaliser dans tous les sens.