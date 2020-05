Windows 10 : le Game Mode ruinerait les performances du PC

Le Game Mode de Windows 10 provoquerait des freezes et des ralentissements. C’est en tout cas ce qu’affirment de nombreux joueurs sur Reddit, qui témoignent depuis quelques jours de problèmes récurrents, une fois le fameux mode activé.

Alors que la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10 (2004) se fait toujours attendre, les utilisateurs ou plus précisément les joueurs se plaignent de nombreux problèmes liés au Game Mode. Pour rappel, le Game Mode permet de donner la priorité aux jeux et d’allouer des Cores CUP entiers. Il en résulte normalement de meilleures performances avec par exemple un sérieux gain de FPS (images par seconde).

Seulement, depuis quelques jours, le Game Mode semble produire le total effet inverse comme le racontent de nombreux joueurs sur Reddit. « J’ai construit un nouveau PC l’année dernière et depuis, je suis brutalisé par les pilotes de la 5700XT (ndrl : carte graphique signée AMD), du moins je le pensais. Windows a ajouté un mode jeu apparemment, activé par défaut dans une mise à jour, et après l’avoir désactivé, c’est le jour et la nuit », raconte JellyFishRave sur Reddit.

À lire également : Windows 10 – la Xbox Game Bar a désormais son propre magasin de widgets

Comment désactiver le Game Mode

Les possesseurs de RX 5700 XT, RX 570, RX 480 et R9 290 ont constaté de sévères ralentissements lors de l’activation du Game Mode. Les utilisateurs propriétaires de Nvidia GTX 980 et Geforce GTX 1080 Ti ont eu le droit pour leur part à des freezes. D’après les utilisateurs, ces dysfonctionnements ont eu lieu sur League of Legends et sur Call of Duty : Warzone, deux titres particulièrement fréquentés en cette période de confinement. Il semblerait donc que la solution temporaire au problème soit de tout simplement désactiver le Game Mode. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous dans les Paramètres Windows 10

Direction ensuite l’onglet Jeux

Cliquez maintenant sur Mode de jeu et désactivez l’option

Pour l’heure, Microsoft n’a pas communiqué officiellement sur le sujet. En attendant la sortie éventuelle d’un correctif, il vaut mieux donc désactiver le Game Mode si vous souffrez également des mêmes problèmes.

À lire également : Microsoft dévoile DirectX 12 Ultimate – cap sur les cartes Nvidia RTX et le Ray Tracing !

Source : Guru3d