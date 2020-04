Windows 10 : la nouvelle application Cortana est disponible en français, voici comment l’installer

Microsoft vient de dévoiler une toute nouvelle préversion de Windows 10 à destination des utilisateurs du programme Windows Insider. Portant le numéro de build 19613, cette version voit l’arrivée de Cortana en français sous forme d’application.

Cortana arrive en français dans Windows 10 ! Comment ça, l’assistant de Microsoft n’était-il pas disponible dans la langue de Molière depuis 2014, époque à laquelle a été lancé Windows Phone 8.1 ? Et n’avait-il pas fait son entrée dans Windows 10 dès la sortie de l’OS en 2015 ? Oui, mais Microsoft a décidé de revoir son intégration : celui-ci n’est plus intégré au champ de recherche de Windows, mais se présente sous la forme d’une application. Et c’est cette application qui débarque dans la nouvelle préversion de Windows 10.

Cortana se décline sous forme d’application dans la dernière build de Windows 10

On en parle depuis plusieurs mois déjà : jusqu’à présent totalement intégré à Windows 10, et notamment à la barre des tâches et à au champ de recherche du système d’exploitation, Cortana est en train de changer de forme. L’assistant se présente maintenant sous la forme d’une application, toujours logée dans la barre des tâches, mais « à côté » du champ de recherche. Si vous avez effectué les toutes dernières mises à jour stables de Windows 10, vous avez probablement vu apparaître le petit bouton permettant de lancer l’application. En revanche, impossible de l’exécuter en français pour le moment.

Mais il est parfaitement possible d’y accéder malgré tout en avant-première. Pour cela, il convient d’installer la nouvelle build 19613 de Windows 10. Comme nous l’avons déjà évoqué par le passé, les préversions de Windows 10 sont destinées à celles et ceux qui souhaitent tester les nouvelles fonctionnalités et les nombreux correctifs de Windows 10, avant que tout ce petit monde soit intégré à la version finalisée du système d’exploitation. Si vous décidez d’installer la build 19613, il se peut que vous fassiez les frais de quelques bugs ou de périphériques non reconnus. Mieux vaut l'employer sur un PC qui n’est pas votre machine de travail quotidienne ou, à défaut, au sein d’une machine virtuelle.

Remarquez que cette mise à jour de Windows 10 ne permet à Cortana de profiter de réelles nouveautés. En revanche, les fonctionnalités Bing Answers et Assistant Conversations de Cortana sont désormais accessibles aux pays et langues suivantes :

Australie : anglais

Brésil : portugais

Canada : anglais / français

France : français

Allemagne : allemand

Inde : anglais

Italie : italien

Japon : japonais

Mexique : espagnol

E spagne : espagnol

Royaume-Uni : anglais

Dans la foulée, Microsoft apporte différents correctifs à son système d’exploitation, liés notamment à la barre des tâches. La liste des correctifs, ainsi que celles des problèmes répertoriés, est accessible sur le blog de Microsoft.

Comment installer la build 19613 de Windows 10 et profiter de Cortana en français

Si vous nous lisez régulièrement, vous connaissez probablement la marche à suivre. Dans le cas contraire, voici comment procéder pour accéder aux préversions les plus récentes de Windows 10 :

Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches , puis sur la petite roue crantée des Paramètres .

, puis sur la petite roue crantée des . Rendez-vous ensuite sur Mise à jour et sécurité , puis dirigez-vous sur Programme Windows Insider .

, puis dirigez-vous sur . Pressez le bouton Commencer. Acceptez de faire partie du programme Windows Insider et le tour est joué.

Un redémarrage du PC est normalement nécessaire. Une fois celui-ci effectué, dirigez-vous de nouveau dans le module des Paramètres et rendez-vous encore une fois sur Mise à jour et sécurité .

et rendez-vous encore une fois sur . Dans la partie Windows Update, lancez une recherche de mise à jour de Windows 10. Vous devriez y trouver la dernière build, qu’il vous suffit alors de télécharger et d’installer. Un second redémarrage sera nécessaire.

Notez que la version française de Cortana est en cours de déploiement, même pour la préversion. Il vous faudra peut-être attendre encore un peu avant d’en profiter réellement.