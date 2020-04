Windows 10 : la mise à jour de mai 2020 corrige un vieux bug et booste les performances de la recherche

Si la version 2004 de Windows 10 ne devrait vraiment pas tarder à être déployée, et que l’on sait déjà quasiment à son propos, celle-ci réserve encore quelques petites surprises. À commencer par un moteur de recherche beaucoup moins en ressources, une option demandée par les utilisateurs du système d’exploitation depuis pas mal de temps déjà.

Voilà près de deux ans que certains utilisateurs se plaignent des mauvaises performances de la fonction recherche de Windows 10. Parfois trop gourmande, celle-ci ralentit considérablement le système et occasionne des bugs à répétition. C’est le cas notamment sur les petites configurations, mais pas uniquement.

Sur le forum de Dell par exemple, le propriétaire d’un Inspiron 13-5378 2-in-1 (une machine équipée d’un Core i3-7130U, de 4 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go) expliquait déjà en 2017 que Windows Search utilisait jusqu’à 100% des ressources en accès disque. Si ce type de PC n’est pas de dernier cri et malgré sa faible quantité de mémoire interne, il s’agit quand même d’une machine censée tenir la route quand il faut lancer une recherche sous Windows 10. De quoi sérieusement ralentir l’usage du PC.

Microsoft optimise Windows Search dans Windows 10 édition 2004 (may 2020 update)

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui rencontrent des problèmes sur leur machine à cause de Windows Search. Lors du développement de la version 2004 de Windows 10, Microsoft semble avoir retravaillé et optimisé les accès disque requis par le moteur de recherche.

Un utilisateur de Reddit explique avoir découvert ce changement en réalisant des tests sur son ancien PC, un OptiPlex 7010 équipé de 4 Go de RAM et d’un disque dur de 250 Go 3,5 « à 7 200 tours/minute. À l’aide de deux captures d’écran, il démontre le gain significatif apporté par la nouvelle version, comparée à l’ancienne, la 1909 : « Les deux captures d’écran proviennent d’installations propres mises à jour (il n’y avait donc pas de mise à jour Windows ou autre en arrière-plan), alors que j’étais en train de regarder une vidéo sur YouTube. La version 1909 de Windows 10 surexploite le disque dur, tandis que celle de 2004 ne le fait pas. »

Cette optimisation est tout ce qu’il y a de plus officielle : en novembre dernier, Microsoft expliquait déjà travailler à l’optimisation de Windows Search sur son blog. Une amélioration qui n’a peut-être pas été sans heurt, puisqu’en février dernier, la recherche du système d’exploitation essuyait un dysfonctionnement. Cette nouvelle optimisation sera donc intégrée au sein de l’édition 2004 de Windows 10. Rappelons que cette version ne sortira pas avant mai prochain, mais qu‘il est d’ores et déjà possible de l’installer par le biais du programme Windows Insider.