Windows 10 améliore l’interface pour les mal-voyants : on peut enfin repeindre le curseur en fluo

Windows 10 va prochainement accueillir de nouvelles options dédiées à l’accessibilité. Le but de Microsoft est de rendre son système d’exploitation utilisable facilement par les personnes mal-voyantes.

Microsoft va renforcer les options d’accessibilités dans Windows 10. Elles sont présentes dans la mise à jour de mai et destinées aux personnes mal voyantes ou non voyantes. Certaines aides déjà existantes ont également été améliorées. Pour les activer, il faudra avoir la dernière mise à jour de Windows (Mai 2020) et aller dans les options d’accessibilités dans les paramètres.

L’une des nouveautés de cette mise à jour est la possibilité de modifier en profondeur le curseur de texte. Habituellement noir et fin, il peut être difficilement visible pour certains. Désormais, il peut être épaissi significativement et changer de couleur. Ses bords peuvent également être élargis.

Améliorer l’accessibilité

En plus de cela, une option de dictée a été ajoutée à la loupe, qui a également la possibilité de suivre le curseur. Windows 10 peut maintenant lire un texte à l’utilisateur, que ce soit sur les navigateurs (Edge, Chrome et Firefox sont compatibles) ou encore sur certaines applications Windows comme Oultlook ou Word. L’interface se dote d’un mode nuit (blanc sur noir) afin de réduire la fatigue visuelle.

Le mode narrateur, qui décrit ce qu’il se passe à l’écran, a également été amélioré, avec des phrases plus fluides et moins de pause entre les mots. Pour plus de rapidité, il est possible d’associer des sons à des actions au lieu de descriptions complètes. Une option pour lire automatiquement les pages web (en commençant en haut de la page) a été implantée.

La mise à jour May 2020 Update de Windows 10 devrait arriver très prochainement sur nos PC. L’accessibilité est un enjeu important pour les sociétés tech, qui ne souhaitent pas se couper de consommateurs potentiels. Apple n’est pas en reste sur ce segment, puisque MacOS propose Voice Control, qui permet de contrôler son ordinateur rien qu’avec la voix.