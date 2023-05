Windows 10 : la dernière mise à jour provoque des erreurs critiques, gare à l’écran bleu de la mort

La dernière mise à jour de Windows 10 provoque de nombreux bugs et erreurs critiques chez certains utilisateurs. Beaucoup se plaignent en effet de l’apparition d’écran bleu de la mort ou d’autres plantages récurrents. Microsoft n’a pas encore réagi.

Chaque nouvelle mise à jour de Windows apporte son lot de bugs. La dernière en date pour Windows 10, la KB5026361, ne fait pas exception à la règle. Déployée le 9 mai dernier, elle traine de sérieux problèmes, pouvant aller jusqu’à des plantages critiques.

Windows Latest indique en effet que de nombreux utilisateurs se plaignent de cette mise à jour. Nous parlons de gros soucis, de ceux qui font planter votre PC. Heureusement, seule une toute petite partie des ordinateurs semblent concernée.

Windows 10 connait de sérieux problèmes avec la dernière mise à jour

Parmi les soucis, on note l’apparition intempestive du célèbre écran bleu de la mort, synonyme d’erreur critique qui nécessite un redémarrage, ou encore l’échec des téléchargements d’update pour Microsoft Edge. Le plus important repéré est un plantage total du système avec la mention « PROCESS1 INITIALIZATION FAILED ». Pour ne plus rencontrer ces bugs, un développeur touché indique qu’il faut installer la mise à jour manuellement via une clé USB contenant le fichier ISO de l’OS. De là, il « suffit » d’effectuer une réparation du système d’exploitation.

Enfin, certains ne peuvent même pas mettre leur machine à jour, puisque le code erreur 0x800f0922 apparaît. Ce dernier oblige l’utilisateur à rebooter son PC lors de l’installation (qui ne s’effectue jamais) au risque de corrompre ses fichiers.

Ces problèmes semblent marginaux, mais de plus en plus d’utilisateurs disent en être victimes. Pour le moment, Microsoft n’a pas encore réagi, mais nul doute que la firme de Redmond soit au courant du problème. On espère un patch correctif très prochainement, ces soucis pouvant sérieusement affecter l’expérience.

A noter que Windows 11, qui a lui aussi reçu sa mise à jour de mai, est également victime de bugs, moins sérieux toutefois. En effet, de très nombreux utilisateurs ont remarqué une dégradation de leur débit Internet lorsqu’ils activaient leur VPN. Là encore, ce souci devrait être réglé d’ici peu.

