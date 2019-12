Windows 10 : vous pourrez installer les nouvelles fonctionnalités indépendamment des mises à jour

Microsoft prépare des changements radicaux dans la manière de déployer les mises à jour de Windows 10. Les nouvelles fonctionnalités seront séparées des mises à jour bi-annuelles. La firme a en effet créé un nouvel outil permettant d’installer les fonctionnalités du système sans attendre les mises à jour majeures proposées au printemps et à l’automne.

Chaque année, les utilisateurs de Windows 10 attendent deux mises à jour majeures, chacune d’elle étant accompagnée de nouvelles fonctionnalités, de changements au niveau de l’interface, en plus des améliorations globales apportées au noyau du système. Microsoft a fait évoluer sa méthode au cours des derniers mois en rendant les mises à jour beaucoup plus flexibles. Les fonctionnalités de la mise à jour de novembre 2019 ont par exemple été déployées en tant que mise à jour facultative. Autrement dit, Microsoft continue de déployer les mises à jour importantes du cœur du système tout en laissant le choix aux utilisateurs d’installer le pack des fonctionnalités quand ils le souhaitent.

La firme va continuer sur cette lancée en 2020 en mettant un nouvel outil à disposition des utilisateurs. Baptisée Windows Feature Experience Pack app, cette solution accessible depuis Microsoft Store viendra entériner la segmentation des mises à jour de Windows 10. Selon le leaker WalkingCat dont les informations s’avèrent très souvent justes, l’outil permettra d’installer les nouvelles fonctionnalités de Windows indépendamment des mises à jour bi-annuelles qui elles se concentreront sur le cœur du système.

Cette même tendance a été adoptée par Microsoft pour les mises à jour destinées aux membres du programme Windows Insider, notamment ceux de la branche « Fast Ring ». En 2020, les nouvelles fonctionnalités de Windows ne seront plus attachées aux mises à jour bi-annuelles. Les Insiders pourront en effet les tester dès qu’elles seront prêtes sans attendre. Microsoft pourra ensuite les rendre disponibles rapidement à tous le utilisateurs via l’outil Windows Feature Experience Pack app. Ce dernier a déjà été publié sur le Microsoft Store (accessible via ce lien) mais pour le moment, il n’est pas encore fonctionnel.

Source : Onmsft