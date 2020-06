Windows 10 gratuit : et si c’était pour bientôt ?

Et si Windows ne vous coutait bientôt plus le moindre centime ? Le débat est lancé sur le Hub de commentaires de Microsoft. Des utilisateurs interrogent le géant de Redmond sur la possibilité de rendre le système d’exploitation totalement gratuit. Microsoft va-t-il répondre favorablement à leur appel ? Quoi qu’il en soit, les arguments se tiennent.





Windows 10 pourrait-il devenir un jour totalement gratuit ? La question, posée par plusieurs utilisateurs du Hub de commentaires de Microsoft, peut prêter à sourire, notamment parce qu’il y a beaucoup d’argent en jeu comme vous vous en doutez. Windows reste le système pour ordinateur le plus utilisé au monde, avec près de 88% de part de marché selon Netmarketshare.

On imagine mal comment Microsoft pourrait se départir d’une telle poule aux œufs d’or. Pourtant, l’entreprise vit aussi sur l’ »écosystème » Windows et ses applications comme Office, mais également les services dédiés aux entreprises comme Azure, Sharepoint, etc. Mais à défaut, si Microsoft ne rendait pas totalement gratuit son OS, pourquoi ne pas revoir totalement sa stratégie en divisant par 5 ou par 10 le prix de la licence ?

Le prix de Windows 10 le rend inaccessible à bon nombre d’utilisateurs

Depuis le lancement du système d’exploitation en 2015, Windows 10 est gratuit pour qui possède une licence de Windows 7, 8 ou 8.1. En outre, à quelques exceptions près, le système est systématiquement installé sur un PC portable ou un PC de bureau déjà monté. Mais quid des autres utilisateurs, des entreprises, qui montent leur propre PC et qui se retrouvent sans OS ? Bien entendu, il leur est toujours possible d’installer un système gratuit comme une distrib Linux, mais certains voudront quand même utiliser Windows, avec lequel ils sont si familiers depuis 5, 10, 20 ou 30 ans. Difficile de changer ses habitudes.

En revanche, le prix du système d’exploitation a de quoi en rebuter plus d’un(e). Sur le site de Microsoft, une licence de Windows 10 Famille coûte officiellement 145 €, tandis que celle de Windows 10 Professionnel s’affiche au prix de 259 €. En conséquence de quoi, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer la gratuité du système, ou au moins à demander une grosse baisse du prix de la licence.

À lire aussi : Microsoft Office gratuit, comment installer la suite sur Windows 10

Un système gratuit ou un prix revu à la baisse ?

Les arguments se tiennent. Un certain Brennan G s’adresse ainsi à Microsoft sur le Hub de commentaires : « […] je ne trouve pas de raison suffisante pour justifier le prix de Windows 10, qui coûte entre 135 $ et 200 $. D’autant plus qu’il était disponible gratuitement pour les utilisateurs de Windows 7 et 8. Les gens dépensent déjà beaucoup d’argent sur leur ordinateur pour acheter en un, ou plus important encore, en construire un. La plupart des gens téléchargent gratuitement Windows sans l’activer. Les gars, vous gagnez assez d’argent de toute façon, à quoi sert un prix si élevé de Windows ? [..] Si vous ne le rendez pas gratuit, faites au moins en sorte que Windows 10 Famille coûte 10 $ et Windows 10 Pro 35 $, et vous finirez probablement par en vendre davantage, car davantage de personnes l’achèteront, tout comme moi. »

Un autre utilisateur explique qu’en Chine, beaucoup font appel à des outils illégaux permettant d’activer une licence de Windows 10. Le problème, c’est que ces outils n’ont absolument rien de sécurisé et que l’on ignore si les données de l’utilisateur ne circulent pas entre le PC et un site pirate. Si certains réclament une totale gratuité de Windows 10, beaucoup pensent que Microsoft pourrait se contenter de baisser ses prix. De quoi permettre à un nombre encore plus grand d’utilisateurs d’adopter Windows 10, ce qui Microsoft a toujours voulu.

Leur appel sera-t-il entendu ? Pour l’instant, l’entreprise de Redmond n’a pas répondu à la demande des utilisateurs du Hub de commentaires. Et vous qu’en pensez-vous ? Windows 10 doit-il devenir gratuit ou Microsoft doit-il complètement sa gamme de tarifaire ? N’hésitez pas à déposer un petit commentaire en dessous de cet article, nous aimerions vraiment connaître votre avis.