Windows 10 : gérez désormais votre stockage directement dans les paramètres

Windows 10 va prochainement intégrer la gestion des disques directement dans les paramètres. Une manière de simplifier la navigation jusque là un peu compliquée pour les néophytes. Il sera donc possible d’avoir un œil sur tout votre espace de stockage très rapidement.

Depuis sa sortie en 2015, Microsoft n’a qu’une obsession avec Windows 10 : rendre la navigation la plus simple possible. Néanmoins, certains artefacts des anciennes versions de Windows restent cachés ici et là. C’est le cas si vous souhaitez gérer vos espaces de stockage.

Microsoft veut éliminer ces traces du passé en annonçant une nouvelle fonctionnalité. Désormais, il sera possible de gérer ses SSD et ses disques durs directement dans les paramètres de Windows. Pour l’instant, cette nouvelle interface n’est réservée qu’aux programme Insider et est actuellement déployée partout dans le monde.

Ainsi, pour gérer votre espace, il faudra passer par les paramètres. Pour y arriver, il suffit de cliquer sur Démarrer, puis Paramètres. Une fois dans le menu, il faut cliquer sur Système et enfin aller dans Stockage.

Simplifier ce qui existe

Cette fenêtre existait déjà, mais était très limitée. Désormais, il sera possible de voir rapidement ce qui prend de la place dans vos disques, mais également de gérer leur contenu. Ce menu permettra en effet d’attribuer un lecteur à un disque précis, en formater un ou alors de créer des partitions. Une manœuvre jusque là bien complexe pour ceux qui n’étaient pas versés dans les arcanes de l’informatique et qui se voit maintenant simplifiée.

Cette mise à jour de Windows 10, nommée Build 20197, apporte d’autres petites nouveautés mineures, se concentrant avant tout sur la correction de bugs et l’amélioration de l’interface déjà existante. Ainsi, l’Alt-Tab sur Edge permet de naviguer entre cinq fenêtres et l’application Your Phone, qui pourra maintenant faire tourner des applications de smartphones Samsung, est également déployée.

Bien entendu, il ne s’agit là que d’une version preview et rien ne dit que le nouveau menu de gestion de disque fera son chemin jusqu’à votre ordinateur. Néanmoins, si le nouvel onglet fait ses preuves auprès des Insiders, il a de fortes chances d’arriver lors de la prochaine grosse mise à jour de Windows 10, prévue pour le mois d’octobre.

Source : Microsoft