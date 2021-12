Windows 10 et 11 : l’appli Xbox vous préviendra quand un jeu n’est pas compatible ou trop gourmand pour votre PC

Microsoft a mis à jour son application Xbox Insiders avec une nouvelle fonction. Celle-ci permet d’obtenir des informations sur la compatibilité d’un jeu avec une configuration. L’application sera capable d’annoncer à l’avance si un jeu est compatible avec un PC et si les performances sont suffisantes pour une expérience qualitative.

Quand vous achetez un jeu sur une console, vous n’avez pas besoin de vous poser de question quant à votre équipement à la maison. Votre PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ou Switch fera toujours l’affaire. Toutes les unités d’une même console s’appuient sur une configuration identique ou équivalente. Si le jeu rame sur une console, il ramera sur toutes les consoles. Aucune grande surprise. Et ce même si vous changez la définition d’affichage.

En revanche, quand vous achetez un jeu sur PC, comme le tout récent Halo Infinite que nous avons testé, il y a une part d’inconnue. Votre PC supporte-t-il le jeu ? Votre version de Windows est-elle compatible ? Votre PC est-il doté d’une configuration suffisante pour jouer à ce jeu ? Et surtout est-elle réellement suffisante pour vous offrir une expérience qualitative, sans ralentissement avec les graphismes au maximum ? Ce ne sont pas les quelques informations sur la boîte qui vous répondront.

L'appli Xbox pourra bientôt confirmer la compatibilité d'un jeu avec votre PC

Pour avoir une réponse claire et adaptée à votre situation, il faudrait un outil qui connait votre configuration. Et qui est bien placé pour la connaitre ? Windows, évidemment. Dans ce but, Microsoft a déployé une nouvelle version de l’application Xbox Insiders pour Windows. Si vous ouvrez cette application et que vous vous rendez sur la fiche d’un jeu, vous pourrez découvrir une nouvelle information appelée « Performance Check ».

Plus que la compatibilité, cette information indique simplement si le jeu tourne bien sur votre PC. Et selon les premiers testeurs, l’information semble être plutôt fiable : quand l’appli dit qu’un jeu tourne bien, c’est effectivement le cas. L’application n’affiche pas encore l’information pour tous les jeux, notamment les nouveautés. Mais ce n’est évidemment qu’une question de temps.

Notez que cette fonction n’est disponible que dans la version « Insiders » de l’application Xbox. Si vous n’êtes pas membre du programme Insiders, vous ne pourrez pas en profiter. Mais il nous semble évident que cette fonction sera étendue à la version accessible par tous les utilisateurs de Windows, tant elle sera utile pour tous les joueurs qui cherchent à savoir si leur bécane est assez puissante pour faire tourner le titre qu’ils ont envie d’essayer.

