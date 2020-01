Windows 10 : comment basculer vers un compte local et se passer d’un compte Microsoft

Si l’installation et la gestion de Windows 10 se simplifient au fil du temps, Microsoft a aussi tendance à pousser ses utilisateurs dans une direction pas toujours souhaitée, sous couvert de leur apporter de meilleures fonctionnalités ou une sécurité accrue. C’est le cas par exemple du gestionnaire de compte : dans sa toute dernière update, Microsoft vous oblige à faire appel à un compte en ligne, sans vous laisser véritablement le choix quant à l’utilisation d’un compte local. Il existe pourtant un moyen de basculer vers un compte local et vous affranchir par conséquent d’un compte Microsoft.

Depuis sa dernière mise à jour, et lorsque vous installez Windows 10 pour la première fois, Microsoft vous force la main. Vous êtes contraint de faire appel à un compte en ligne Microsoft pour finaliser l’installation de Windows 10 et pour pouvoir l’exploiter convenablement. Certes, il y a une astuce : en se déconnectant totalement du Web, au moment même de l’installation, il est possible de recourir à un compte local plutôt qu’à compte en ligne. Mais que faire si vous avez déjà procédé à l’installation de Windows 10 et que vous avez déjà associé le système d’exploitation à un compte Microsoft ? Là encore, il y a une astuce.

Le gros avantage, c’est que vous ne perdrez rien : toutes les applications, les documents, les préférences système seront conservées. En revanche, et c’est tout à fait logique, vous perdrez la synchronisation des données effectuées avec votre compte en ligne. Les fichiers de votre compte OneDrive (que vous pouvez aussi supprimer, si l’application ne vous sert à rien) ne seront plus synchronisés. Voici donc comment procéder.

Comment basculer vers un compte local sous Windows 10