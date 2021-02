Windows 10 : comment activer le GodMode, ou mode Dieu !

Qu'est ce que le GodMode sur Windows 10 et comment l'activer ? Oui, vous sentez déjà tout le pouvoir au bout de vos petits doigts transpirants sur le clavier. Ce mode permet d'afficher dans un même dossier tous les paramètres de l'OS, de quoi avoir la main sur toutes les options sans avoir à trifouiller partout.

Windows 10 est l'une des versions les plus abouties de l'OS de Microsoft. Et pourtant, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, même pour les utilisateurs de la première heure. L'expérience est encore moins intuitive pour les transfuges de Windows 7 qui migrent fraichement vers Windows 10. Les débuts peuvent être déroutants, d'autant plus que la plupart des options accessibles auparavant dans le panneau de configuration se fondent désormais dans les Paramètres.

Alors qu'il avait une place prépondérante dans les versions antérieures du système, le fameux panneau passe progressivement à la trappe. Et bien d'autres options de Windows 10 sont cachées quelque part dans les confins du système. C'est pourquoi on vous explique comment activer le GodMode et tout centraliser pour avoir la main plus facilement sur l'OS.

Qu'est-ce que le GodMode ?

Le GodMode vous permet-il de devenir le dieu absolu de Windows 10 ? Ça y ressemble, même s'il ne vous confère pas le pouvoir de réaliser l'impossible. Il s’agit d’une interface spéciale qui rassemble la plupart des outils d’administration, de gestion et de configuration de Windows 10. Ce mode existe depuis au moins Windows 7 et est plus utile aujourd'hui qu'hier. Les commandes sont organisées par catégorie pour permettre à tout le monde de s'y retrouver facilement.

Pas besoin d'être un nerd de l'informatique pour aller fouiner dans les options du GodMode. Avec cet outil, vous allez pouvoir réaliser des tâches aussi simples que créer ou supprimer un compte utilisateur, gérer les options d'alimentation, les supports de stockage, défragmenter ou nettoyer un disque dur, etc.

Dans la même interface, les utilisateurs avancés pourront accéder à des outils tels le gestionnaire de pare-feu, les outils de configuration d'une connexion ou d'un réseau privé virtuel, etc. Étant donné que Microsoft a relégué le panneau de configuration au second plan dans Windows 10, le GodMode est un moyen rapide et facile d'accéder à toutes ses commandes principales.

Comment activer le GodMode ?

La première étape est très simple : vous devez créer un dossier sur votre bureau. Jusque là, rien de bien compliqué, un clic droit suffit. Renommez ensuite ce dossier avec le nom suivant : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}.

Appuyez ensuite sur Entrer et vous devriez voir l'icône du dossier changer. La nouvelle icône du GodMode est exactement celle du Panneau de Configuration. Double cliquez dessus pour ouvrir l'outil. Vous verrez apparaître l'essentiel des paramètres de votre PC sous Windows 10 !

Tout y est. Il ne vous reste plus qu'à fouiller pour faire vos réglages et pourquoi pas découvrir de nouvelles fonctionnalités dont vous ignoriez l'existence. Notez qu'il est possible pour chaque paramètre de créer un raccourci vers le bureau. Pratique si vous vous y rendez souvent. Si vous cherchez d'autres trucs et astuces sympas, on vous conseille de découvrir les raccourcis clavier à connaître sur Windows 10 pour aller beaucoup plus vite.