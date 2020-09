Windows 10 : certaines applications ne peuvent pas être supprimées, Microsoft tente de s’expliquer

Depuis la récente mise à jour de Windows 10, la désinstallation de certaines applications comme Edge ou Votre Téléphone est devenue beaucoup plus complexe. Face aux interrogations des utilisateurs concernant ce changement de politique, Microsoft a tenu à apporter quelques éclaircissements.



Nous l’évoquions il y a tout juste un mois, la désinstallation de Microsoft Edge et de certaines applications préembarquées avec Windows 10 est devenue plus complexe. Afin de clarifier la situation et de calmer le débat, le géant de Redmond a tenu à s’expliquer dans deux documents récemment diffusés sur son site.

Pour Microsoft, Edge est un composant essentiel à Windows 10

S’il est possible de supprimer la plupart des applications Microsoft embarquées par défaut avec Windows 10, certaines résistent cependant à une désinstallation classique. Depuis la mise à jour 2004 de Windows 10 et en réinstallant l’intégralité du système, il n’est plus possible de désinstaller Microsoft Edge via le module Paramètres ou le Panneau de configuration. Impossible également de retirer du système l’application Votre téléphone, laquelle permet de synchroniser et de contrôler un téléphone Android à distance. Il faut s’en remettre à une ligne de commande, laquelle n’est pas nécessairement à la portée des plus dilettantes.

Dans un document mis à jour ce week-end, Microsoft explique pourquoi ce changement de politique, notamment en ce qui concerne son navigateur. Selon l’entreprise de Redmond, « Microsoft Edge est le navigateur Web recommandé par Microsoft et il est aussi le navigateur Web par défaut pour Windows ». L’éditeur ajoute surtout que, puisque Windows prend en charge les applications qui reposent sur la plate-forme Web, le navigateur Web par défaut est un composant essentiel du système d’exploitation et ne peut pas être désinstallé.

L’application Votre téléphone est trop bien enracinée dans Windows 10 pour l’en déloger

Microsoft a donc fait en sorte que son système d’exploitation soit dépendant de son navigateur dans certaines situations. C’est le cas notamment d’une identification ou d’un paiement en ligne. Même si le navigateur ne s’ouvre pas complètement, le système fait appel à lui pour que l’utilisateur puisse se connecter à ce type de service.

Dans le cas de l’application Votre téléphone, Microsoft précise que le logiciel est « profondément intégré à Windows afin de faciliter l’expérience multiappareils, tant aujourd’hui qu’à l’avenir. » Si l’application ne peut pas être désinstallée, c’est justement pour créer davantage d’interaction entre les smartphones, les PC et d’autres appareils, toujours selon le principal intéressé.

En définitive, il va falloir se faire à l’idée que certaines applications Microsoft sont devenues essentielles au bon fonctionnement de Windows 10. Rappelons au passage que Microsoft fait tout pour que la cote de popularité de son navigateur augmente, et celui lui réussit, puisque Edge est passé devant Firefox en avril dernier.

En soi, il n’y a rien d’inquiétant, puisque ce type d’application n’occupe finalement que très peu de place sur le disque dur et qu’il est possible de régler leur niveau de confidentialité. Par exemple, il est toujours envisageable de bloquer l’envoi de données de Microsoft Edge. Et puis, tant qu’il est possible d’utiliser des alternatives comme Chrome, Firefox ou Opera, tout va bien, non ?

Ce type d’explication vous convient-il ? On vous laisse en discuter dans les commentaires ci-dessous.

Source : Windows Latest