Windows 10 s’enrichit d’un nouveau lecteur audio et d’une fonction Quoi de neuf

La build 19603 de Windows 10 regorge finalement de nouveautés. Après l’accès aux fichiers Linux depuis l’Explorateur ou la suppression automatique des applications et fichiers inutilisés, voilà que deux nouvelles fonctionnalités viennent d’être découvertes : un nouveau contrôleur de l’audio d’une part, et une fonction What’s New permettant d’accéder à des tutoriels d’autre part.

Nous évoquions récemment la nouvelle build 19603 de Windows 10, dédiée aux utilisateurs du programme Windows Insider. Si Microsoft a officiellement communiqué la liste des nouveautés et correctifs de cette préversion, certaines fonctionnalités restent à découvrir, car elles ne sont activées par défaut et nécessitent de faire appel à un outil comme Vive ou mach2. Grâce à l’un de ces logiciels, un utilisateur de Twitter répondant au nom d’Albacore vient de mettre le doigt sur deux nouvelles options de Windows 10 que Microsoft n’avait pas encore dévoilées.

Windows 10 : un nouveau contrôleur audio fait son apparition

Lorsque vous lancez un fichier multimédia sous Windows 10, vous avez la possibilité de régler son volume à l’aide des touches de contrôle du clavier. Une petite fenêtre s’affiche alors à l’écran, mais l’apparence et les fonctionnalités de celle-ci sont finalement très limitées. Dans la build 19603, ce module fait peau neuve. On profite d’un outil permettant de passer d’une musique à l’autre, de contrôler le volume et affichant une petite vignette du morceau en cours. Albacore explique que le petit outil est compatible avec la plupart des applications et prend en exemple Groove Musique (installé par défaut sur tous les postes équipés de Windows 10) et Spotify.

Microsoft vous explique toutes les nouveautés de Windows 10

Autre nouveauté cachée de la build 19603 de Windows 10 : une fonction What’s new (Quoi de neuf) au sein du module Paramètres > Mise à jour et sécurité. Il s’agit en fait de mini tutoriels qui mettent en avant les fonctionnalités de Windows 10. En activant cette option pour l’instant bien cachée, on apprend par exemple comment faire des sauvegardes automatiques de ses dossiers, comment accéder au panneau des émojis à l’aide d’un raccourci clavier, comment synchroniser ses données sur OneDrive, etc.

Rappelons encore une fois que ces nouveautés sont pour l’instant réservées à celles et ceux qui souhaitent les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 en avant-première. Pour cela, il suffit de souscrire au programme Windows Insider, accessible depuis les fonctions Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider (réglez les paramètres Insider sur rapide).

Il est très probable que ces nouvelles fonctionnalités ne soient pas intégrées à la version 2004 de Windows 10, laquelle devrait sortir ce mois-ci (ou le mois prochain à cause de la crise sanitaire). En revanche, si elles séduisent les utilisateurs du programme Windows Insider, elles devraient faire leur apparition dans l’autre grosse mise à jour de Windows 10, celle qui sortira d’ici la fin de l’année et que l’on connait actuellement sous le nom de code 20H2.

A lire aussi : comment désactiver le son des notifications de Windows 10