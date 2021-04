Windows 10 améliore enfin la prise en charge des casques Bluetooth

Windows 10 va bientôt avoir le droit à une amélioration notable en ce qui concerne les casques Bluetooth. En effet, Microsoft a annoncé la prise en charge du codec AAC pour une meilleure qualité audio et une interface revue pour les casques sans fil.

Windows 10 continue de se bonifier et cette fois, c’est la partie audio qui est concernée. La Build 21370 qui a été publiée pour les Insiders apporte en effet quelques petites améliorations notables, notamment en ce qui concerne les casques Bluetooth sans fil.

Premièrement, le codec AAC est enfin pris en charge par Windows. Utilisé par certains casques sans fil du marché, notamment chez Apple, il permet d’avoir un son de meilleur qualité et il signe maintenant son arrivée sur le système d’exploitation de Microsoft.

Windows 10 améliore l’expérience Bluetooth

Mais le plus gros changement est dans l'interface. Il est aisé de connecter un casque sans fil ou des écouteurs TrueWireless Bluetooth sur votre PC Windows 10. Si vous le faites, vous aurez peut-être remarqué que deux sources sont proposées dans les options audio : une pour le casque, une pour le kit main libre. Les deux ne peuvent pas fonctionner à la fois et il faut switcher au besoin. La nouvelle Build garde les deux sources, mais change son fonctionnement. Désormais, une seule sera affichée dans les paramètres audio et elle changera automatiquement selon les usages. Des petites améliorations qui faciliteront la vie des utilisateurs. Nous sommes en effet beaucoup à utiliser des casques TrueWireless sur nos ultraportables en déplacement.

Une mise à jour mineure, donc, qui n’est pour l’instant réservée qu’aux membres du programme Insider. Notons que Microsoft prévoit de déployer sa mise à jour de mai très bientôt. Cette dernière, d’importance, apportera son lot de correctifs et de petites améliorations, comme une barre des tâches enrichie.

Toutefois, la plus grosse mise à jour de l’année sera déployée en octobre. Microsoft promet de bousculer nos habitudes avec une toute nouvelle interface. Nommée Sun Valley, elle proposera un visuel modernisé, le premier gros ravalement de façade depuis la sortie de l’OS en 2015. En plus de cela, Microsoft prévoit aussi de sortir Windows 10X, dédié aux machines peu puissantes, avant la fin de l’année.

Source : Microsoft