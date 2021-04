Windows 10 a désormais 1,3 milliard d’utilisateurs, Microsoft explose un nouveau record !

Windows 10 n’a jamais été aussi populaire que maintenant. Le système d’exploitation est le plus plébiscité de l’histoire de Microsoft, avec à ce jour 1,3 milliard d’utilisateurs actifs. Un chiffre atteint notamment grâce à la pandémie de COVID-19, qui a poussé les consommateurs a acheté plus d’ordinateurs et de tablettes.

En mars 2020, Microsoft a annoncé que Windows 10 a franchi le cap du milliard d’utilisateurs. Un an et quelques plus tard, sa popularité n’a pas diminué. Au contraire, les résultats financiers de la firme dépassent toutes les espérances des analystes. En effet, le système d’exploitation bat tous les records, avec aujourd’hui 1,3 milliard d’utilisateurs actifs, soit une hausse de 300 000 millions en seulement un an.

Selon Microsoft, cette augmentation exponentielle est à attribuer en grande partie à la pandémie de COVID-19. À l’occasion des différents confinements, de nombreux consommateurs ont dû apprendre à travailler de chez eux et, par conséquent, acheter le matériel informatique nécessaire. Le marché des PC et des Macs a ainsi vu ses ventes exploser au 3e trimestre 2020. Microsoft a donc très largement profité de cette tendance, puisque bon nombre de ses produits tiers ont également entraîné une hausse significative de revenus.

Microsoft augmente ses revenus sur tous les fronts

Alors que les analystes prévoyaient un chiffre d’affaires de l’ordre de 41,03 milliards de dollars, Microsoft a touché un total de 41,07 milliards de dollars en l’espace d’un an, soit un revenu net de 15,5 milliards de dollars (environ 13 milliards d’euros). La firme a ainsi performé une hausse de 44 % de ses revenus d’une année à l’autre. Un résultat largement mené par sa suite Office 365 et ses services cloud Azure, qui ont généré 17,7 milliards de dollars.

« Plus d’un an après le début de la pandémie, le nombre de nouveaux utilisateurs digitaux ne faiblit pas », souligne Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Il augmente, et ce que n’est que le commencement. Nous construisons le cloud de la prochaine décennie, nous élargissons notre marché et nous innovons sur tous les aspects de la tech pour aider nos clients dans leur transformation ».

Il n’y a pas que dans les services cloud que Microsoft a su se montrer efficace. Sa division Xbox a rapporté 34 % d’argent de plus que l’année dernière, une aubaine pour la firme qui, en rachetant Bethesda, a montré son véritable intérêt pour l’industrie vidéoludique. Ses autres acquisitions affichent également des scores au beau fixe, comme les recettes LinkedIn qui ont augmenté de 25 %. Les produits Surface, quant à eux, sont en hausse de 12 %.

Source : Microsoft