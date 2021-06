Windows 10 21H2 Sun Valley : Microsoft pourrait ressusciter les Gadgets de Windows 7

Windows 10 21H2 Sun Valley pourrait réintroduire une fonctionnalité disparue après Windows 7 : les Gadgets qui permettent d'afficher des sortes de mini-applications dans une barre semi-transparente sur le côté de l'écran. Un leaker affirme en effet que Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité baptisée “Windows Widgets”.

Vous vous souvenez peut-être des “Gadgets” de Windows Vista et Windows 7 et de ses déclinaisons sur des systèmes d'exploitation concurrents comme Linux Ubuntu ou ce qui était un temps le Dashboard de Mac OS X. Les Gadgets, aussi appelés Widgets, sont des sortes de petites applications simples, dont la fonction est d'afficher une ou plusieurs données spécifiques en permanence. Ils sont généralement attachés à un espace spécial. Sur Windows, il s'agissait d'une barre latérale semi-transparente que l'on pouvait afficher ou masquer depuis la barre des tâches.

Sur Mac OS X, jusqu'à la disparition de la fonctionnalité, les Widgets avaient droit à un bureau spécial dédié, nommé Dashboard. Puis, presque au même moment, Microsoft et Apple semblaient avoir abandonné l'idée. Les Gadgets n'ont ainsi pas été repris dans Windows 8.1 et Windows 10. De même, le Dashboard a disparu peu de temps avant le passage à macOS. Or il semble que Microsoft, au moins, n'a pas abandonné l'idée. Le célèbre leaker de tout ce qui touche à Microsoft, @_h0x0d_ aka Walking Cat, révèle que Microsoft développe en ce moment une mystérieuse fonctionnalité nommée “Windows Widgets”.

Windows 21H2 Sun Valley : vers un retour des Gadgets ?

Il explique sur Twitter : “‘Windows Widgets' est quelques chose qui sort de la gauche de l'écran au moyen d'une gestuelle de glissement”. Si on en croit Walking Cat, Microsoft n'avait donc pas totalement fait une croix sur l'idée, mais cherchait sans doute la bonne formule pour en faire quelque chose de réellement utile.

On note d'ailleurs le passage de cette barre traditionnellement placée à droite sur la gauche, dans une zone déjà occupée par l'interface du menu Démarrer. Il faudra bien sûr voir comment la firme a intégré tout cela. Compte-tenu du soucis d'ergonomie qui semble le fil conducteur des prochaines versions de Windows, on imagine que les designers de la firme ont trouvé une manière agréable de faire la transition entre ces éléments.

Reste à savoir quand on verra apparaitre cette nouvelle barre de Widgets. Les planètes semblent néanmoins s'aligner pour que la fonctionnalité apparaisse dès la prochaine mise à jour Sun Valley. Microsoft change en effet peu à peu de discours, et ne parle plus de mise à jour de Windows 10, mais plutôt de “prochaine génération de Windows” suggérant l'arrivée d'une vraie nouvelle version avec beaucoup de changements d'interface. Que pensez-vous du possible retour des Gadgets ? Partagez votre avis dans les commentaires.