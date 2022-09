Firefox 105 améliore considérablement les performances du navigateur sur Windows et Linux

Mozilla vient de déployer la version 105 de Firefox, qui arrive comme d’habitude avec son lot de nouveautés. La plus notable est sans doute un boost significatif des performances sur Windows et Linux, grâce à une gestion améliorée de la mémoire. On retrouve également les traditionnels correctifs de sécurité.

Quelques semaines après le déploiement de Chrome et Edge 105, Firefox déploie à son tour la version 105 de son navigateur. Peu de nouveautés réellement intéressantes accompagnaient la mise à jour 104, ce que Mozilla a corrigé avec cette nouvelle mise à jour. En effet, en lisant entre les lignes de la note de release, on remarque que Firefox voit ses performances largement améliorées.

Cela est dû à une nouvelle manière de gérer les « situations à faible mémoire ». Les changements sont effectifs sur Windows, mais seront également visibles sur Linux où les utilisateurs auront moins de chance d’épuiser la mémoire disponible. Sur macOS, les utilisateurs ne sont heureusement pas en reste de nouveautés puisque le scrolling avec le touchpad sera plus facile en détectant plus efficacement les mouvements des doigts.

Voici toutes les nouveautés de la mise à jour Firefox 105

À cela s’ajoutent plusieurs correctifs de sécurité, qui à eux seuls justifient d’installer la mise à jour. En effet, les patchs corrigent 4 failles de sécurité à haut risque, 2 à risque modéré et 2 à faible risque. Pour ce qui est du reste des nouveautés, voici la note complète partagée par Mozilla :

Ajout d’une option permettant d’imprimer uniquement la page en cours dans la boîte de dialogue d’aperçu avant impression.

Firefox prend désormais en charge les travailleurs de service regroupés dans des contextes tiers. Vous pouvez enregistrer des travailleurs de service dans une iframe tierce et elle sera partitionnée sous le domaine principal.

La fonction « Swipe to navigate » (deux doigts sur un pavé tactile glissés vers la gauche ou la droite pour effectuer un retour en arrière ou en avant dans l’historique) est désormais activée sur Windows.

Firefox est désormais conforme à la spécification User Timing L3, qui ajoute des arguments facultatifs supplémentaires aux méthodes performance.mark et performance. measure pour fournir des heures de début et de fin personnalisées, la durée et les détails joints.

La recherche d’éléments individuels dans de grandes listes est désormais deux fois plus rapide. Cette amélioration des performances remplace array. includes et array. indexOf par une version SIMD optimisée.

Pour installer Firefox 105, il vous suffit d’ouvrer le menu des paramètres en haut à droite de votre fenêtre, puis de vous rendre dans Aide > À propos de Mozilla Firefox. Cliquez en suite sur le bouton Redémarrer pour mettre à jour Firefox pour lancer l’installation.