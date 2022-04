Alerte orages : comment protéger sa box internet de la foudre

Une box internet est un appareil truffé d'électronique, donc très sensible aux surtensions provoquées par la foudre. Il est donc essentiel de protéger votre routeur, sous peine de vous retrouver sans accès internet pendant quelques jours, le temps que votre opérateur fasse le nécessaire. Voici quelques conseils pour limiter les risques.

À chaque alerte orage, les opérateurs appellent à la prudence quant à leur box internet. La légende raconte en effet que la foudre pourrait griller tous les appareils électriques branchés si elle avait le malheur de s'abattre au mauvais endroits. On se rappelle notamment de cet Américain qui a été électrocuté par sa manette lors d'un violent orage.

Ainsi, en 2018 par exemple, de nombreuses box ont grillé dans le sud de la France après une tempête avec 4 000 foyers foudroyés dans le Gard. De nombreuses solutions existent pour éviter à votre une défaillance imprévue et une surchauffe qui peut s'avérer fatale. Vous savez déjà quoi faire en cas de canicule pour protéger votre box internet, découvrez maintenant les choses à faire et à ne pas faire en cas d'orage !

Débranchez votre box internet lors d'une alerte orage

Cette astuce peut paraître évidente mais malheureusement de nombreux consommateurs tendent à la négliger. Si vous sentez que l'orage monte en intensité, n'hésitez donc pas à débrancher l'entièreté de votre modem, y compris le câble relié à votre prise téléphonique si vous êtes équipé d'un box ADSL. Il n'est pas toujours agréable de se passer du Wi-Fi mais prudence est mère de sûreté. Pour plus de précautions, éloignez votre modem des murs ou des objets conducteurs d'électricité.

Vigilance orange : équipez-vous d'une prise ou d'une multiprise parafoudre

Ces multiprises se montrent assez efficaces pour protéger votre matériel d'accès à internet. De nombreux opérateurs proposent les leurs à la vente. Des marques, comme Belkin, se sont aussi lancées dans ce type d'appareils. Peu coûteux, entre 8 et 15 euros, ils garantiront la sûreté de votre box internet. Un investissement à faire si vous êtes régulièrement la proie de la foudre. Une multiprise parafoudre est assez simple à utiliser. Il vous suffit de brancher votre box à celle-ci et la relier à votre prise. Elle fera office de dérivateur et absorbera la surtension éventuellement provoquée par la foudre. Une prise parafoudre peut aussi servir à protéger votre prise téléphonique d'une surtension. Il vous suffit pour ça d'y brancher votre câble téléphonique.

Alerte météo : optez pour un onduleur

Un onduleur est un appareil qui fonctionne essentiellement comme une prise parafoudre. Seule différence : en cas de coupure de courant, celui-ci aura emmagasiné assez d'électricité pour vous permettre de profiter de votre laptop ou de votre télévision jusqu'à 30 minutes supplémentaires. Il permet généralement aussi de brancher davantage de prise qu'une multiprise parafoudre classique. Son prix varie entre 50 et 1000 euros en fonction de sa puissance et de vos besoins. Pour un usage familial classique, un onduleur à petit prix devrait faire amplement l'affaire.

Tenez-vous au courant de la météo

Désolé pour le jeu de mot, mais c'était trop tentant. Certains orages se déclenchent parfois inopinément. Il est important de se tenir au courant des risques afin d'éviter qu'un soir alors que vous êtes absents, votre modem ne succombe aux assauts de la foudre avant que vous n'ayez pu débrancher votre matériel. Pour ça, on vous conseille d'opter pour l'une de ces 10 applications météo sur Android. Certains opérateurs, comme Orange, proposent d'ailleurs des services d'alerte d'orages. En vous abonnant à ce service, en cas de tempête dans votre lieu de résidence, vous recevrez un SMS qui vous avertit de la situation et des précautions à prendre. Si après un orage, l'opérateur se rend compte d'une défaillance dans votre box, il vous consultera sans plus tarder afin de s'assurer que tout va bien.

Privilégiez la 4G ou la 5G en cas d'orage

Si vous tenez vraiment à vous servir d'internet pendant les orages, nous vous conseillons d'utiliser votre appareil Android comme point d'accès à internet et de laisser votre box internet se reposer un peu. La plupart des smartphones sont en effet capables de transférer votre réseau mobile et de le convertir en un réseau WiFi pour s'en servir sur un laptop ou un ordinateur fixe. Il vaut mieux pour cela bénéficier d'une connexion mobile en acier afin d'éviter les mauvaises surprises en fin de mois.

Nous espérons que ces petits conseils vont pouvoir vous être utiles et permettre à vos boxs de survivre aux orages qui approchent. Si vous avez d'autres astuces pour protéger votre équipement contre la foudre, n'hésitez pas à les partager avec la communauté.