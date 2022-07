WhatsApp : vous pouvez enfin transférer vos chats d’Android vers iOS

WhatsApp vient officiellement de lancer son nouvel outil de transfert de chats d’Android vers iOS. La procédure est assez simple et rapide à réaliser. Voici comment faire.

Si vous décidez un jour de troquer votre smartphone Android contre un nouvel iPhone, vous vous rendrez vite compte qu’il est assez fastidieux de transférer ses données entre les deux appareils, quand la chose est évidemment réalisable. Pour ces cas de figure, Google et Apple ont alors dégainé plusieurs applications censées venir faciliter tous ces transferts de données.

Mais ces dernières portent essentiellement sur des données nécessaires à la configuration de votre nouveau smartphone. Si vous décidiez un jour de par exemple faire migrer vos conversations WhatsApp d’Android à un iPhone, la chose était à l'époque plus que compliquée. WhatsApp, qui vient d’ajouter à son service la possibilité de laisser des notes vocales en guise de statut, vient ainsi de créer son propre outil de transfert de données d’Android vers iOS. Le service de messagerie a longtemps travaillé sur ce système et ce dernier est désormais enfin opérationnel.

Le transfert de messages WhatsApp d'Android vers iOS est disponible

Il est donc désormais possible de transférer facilement et rapidement ses messages WhatsApp entre Android et iOS. Toutes les personnes qui disposent de la version WhatsApp 2.22.7.74 ou supérieure installée sur Android 5 et la version WhatsApp 2.22.10.70 ou supérieure sur iOS 15.5 peuvent ainsi transférer leurs conversations avec une procédure assez simple. Voici alors comment procéder.

Pour commencer, vous devez connecter les deux smartphones au même réseau wifi puis télécharger l’application “Move to iOS” d’Apple sur l’appareil qui exécute Android . Assurez-vous également d’installer WhatsApp sur l’iPhone.

. Assurez-vous également d’installer WhatsApp sur l’iPhone. Ensuite, il faudra ouvrir l’application Move to iOS et suivre les instructions. Un code va s’afficher sur l’iPhone et vous devrez le saisir sur l’appareil Android.

sur l’iPhone et vous devrez le saisir sur l’appareil Android. Vous devez ensuite ouvrir WhatsApp sur votre appareil iOS et vous connecter en utilisant le même numéro de téléphone que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.

et vous connecter en utilisant le même numéro de téléphone que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil. Un processus de téléchargement va se lancer et vous retrouverez par la suite toutes vos conversations et messages.

Cette procédure vous permettra non seulement de récupérer vos messages mais aussi vos informations de compte et votre photo de profil. Seul petit hic à signaler, il n’est pas possible de faire migrer certaines choses. C’est le cas des historiques d’appels et des messages de paiement.

