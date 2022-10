Mark Zuckerberg s’en prend à iMessage et juge WhatsApp plus sécurisé

Mark Zuckerberg a décidé de se payer iMessage ce mardi 18 octobre 2022. Via une publication sur Facebook, le PDG de Meta a assuré que WhatsApp est “bien plus privé et sécurisé” que la messagerie instantanée d'Apple. Un petit pic bien senti envers son principal concurrent.

Afin de maintenir un certain esprit de compétition, les marques s'envoient régulièrement de petits pics histoire de pavaner et de rappeler au public qui propose le service le plus sécurisé, le moins cher, le plus accessible, etc.

Dans le domaine des messageries instantanées, Meta, Apple et Google se cherchent régulièrement des crosses. En janvier 2022, Google a par exemple accusé Apple d'intimider les utilisateurs Android avec iMessage. Aux yeux de la firme, Apple fait exprès de ne pas lancer iMessage sur Android pour inciter les utilisateurs à passer sur iPhone.

Mark Zuckerberg tacle iMessage sur la sécurité de ses échanges

Mais cette fois-ci, le tacle du jour nous vient de Mark Zuckerberg. Dans une publication sur Instagram et Facebook, le patron de Meta a partagé la photo d'une affiche publicitaire installée à New-York qui cible directement la sécurité offerte par iMessage. Et voici ce qu'a déclaré le milliardaire en guise de description :

“WhatsApp est plus privée et sécurisée qu'iMessage avec un chiffrement de bout en bout qui fonctionne à la fois sur iPhone et Android, y compris sur les discussions de groupe. Avec WhatsApp, vous pouvez également faire disparaître toutes les nouvelles discussions en appuyant simplement sur un bouton. Et l'année dernière, nous avons également introduit des sauvegardes chiffrées de bout en bout. iMessage n'a pas encore tout ça”, écrit-il.

A lire également : Google Messages va faire peau neuve et n’aura rien envier à WhatsApp

Bien évidemment, il est de bonne guerre que Mark Zuckerberg défende sa paroisse, à savoir WhatsApp, tout en dénigrant au passage l'un de ses principaux concurrents. Mais sur le fond, a-t-il raison ? Il est vrai que le code source et le protocole de chiffrement d'iMessage ne sont pas ouverts, contrairement à ceux de Signal.

En outre, il faut rajouter que les sauvegardes iCloud des échanges iMessage peuvent être récupérées et consultées par les forces de l'ordre. Pour cause, Apple conserve les clés de déchiffrement sur ses serveurs. Enfin, il faut rappeler qu'iMessage offre des échanges cryptés uniquement entre utilisateurs disposant d'un iPhone. De fait, les conversations entre utilisateurs d'iMessage avec des contacts munis d'un smartphone Android ne sont pas chiffrés de bout en bout.

Néanmoins, Mark Zuckerberg a oublié de balayer devant sa porte avant de critiquer iMessage. En novembre 2021, un rapport du FBI a prouvé que WhatsApp était l'application fournissant le plus d'informations en temps réel sur un utilisateur et ses activités. Sur présentation d'un mandat, les autorités peuvent obtenir le contenu des message, le carnet d'adresses sans oublier de nombreuses métadonnées comme la date d'envoie des message et les destinataires.