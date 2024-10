WhatsApp vous permet de regarder encore plus de vidéos grâce à ces nouvelles fonctionnalités

WhatsApp va bientôt permettre aux utilisateurs de regarder leurs vidéos à leur propre rythme grâce à de nouvelles options. Une fonctionnalité inédite vous donnera encore plus de flexibilité pour ajuster la lecture de vos vidéos en toute simplicité.

WhatsApp continue de déployer des fonctionnalités pour améliorer son utilisation sur iOS. Récemment, l’application a introduit la possibilité de partager l’écran avec audio lors des appels vidéo, offrant ainsi aux utilisateurs un outil précieux pour collaborer ou faire des présentations en temps réel. Autre évolution majeure, la messagerie a également intégré les passkeys, permettant aux utilisateurs de se connecter plus facilement à l'application sans mot de passe, en utilisant simplement Face ID ou Touch ID pour plus de sécurité et de commodité.

Dans la même dynamique d’amélioration, WhatsApp introduit maintenant de nouvelles options pour la lecture des vidéos. Avec la version 24.20.78, les utilisateurs d’iPhone pourront choisir entre trois vitesses : normale, 1,5x et 2x. Cette fonctionnalité permettra d’accélérer les vidéos, particulièrement utile pour gagner du temps sur les contenus plus longs. Le contrôle de la vitesse est facilement accessible, positionné juste à côté de la barre de progression.

WhatsApp sur iOS permet désormais d’accélérer les vidéos et de les regarder en mode “image dans l’image”

Outre les nouvelles options de vitesse, WhatsApp propose également une fonction image dans l’image. Cette dernière permet de continuer à visionner une vidéo tout en naviguant dans d'autres conversations ou applications. Cette fonctionnalité permet de la redimensionner et de la déplacer sur l’écran, assurant ainsi une grande flexibilité dans l’utilisation de l’application. Vous pourrez, par exemple, suivre du contenu tout en répondant à vos messages, le tout sans interrompre votre activité.

Sur le même sujet – Copilot : l’IA de Microsoft est disponible sur WhatsApp, voici comment en profiter

Ces nouvelles options de lecture vidéo seront progressivement déployées dans les prochaines semaines pour les utilisateurs d’iOS. Si vous ne les voyez pas encore sur votre appareil, pensez à garder votre application à jour. WhatsApp ne cesse de s’enrichir pour proposer des outils toujours plus pratiques, que ce soit pour la sécurité, les appels ou, désormais, la lecture des vidéos.

Source : wabetainfo